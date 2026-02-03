Edgar Badía habló maravillas a Larios sobre el Real Zaragoza
El exportero del conjunto aragonés, compañero de vestuario del lateral en la Cultural, le dio grandes referencias tanto del club como de la ciudad
Edgar Badía habló maravillas a Juan Larios sobre el Real Zaragoza cuando el andaluz se puso en contacto con el meta para conocer detalles acerca del club y la ciudad. Lo tenía claro Larios, pero las referencias del cancerbero, con el que compartió vestuario a principios de temporada en la Cultural Leonesa, fueron inmejorables, lo que reafirmó al sevillano en una decisión que tenía tomada.
Según ha podido conocer este diario, Larios y Badía, que mantenían una muy buena relación mientras el lateral estuvo en la Cultural, (el Porstmouth canceló su cesión hace unas semanas) hablaron sobre el Real Zaragoza y la ciudad y el meta le ensalzó tanto la dimensión tanto de la entidad como de la capital, en la que llegó, cedido desde el Elche, hace dos años al conjunto aragonés, donde fue clave en la salvación. Sin embargo, su deseo de volver no se vio correspondido. El pasado verano fichó, casi al mismo tiempo que Larios, por la Cultural.
Ahora, Larios y Badía volverán a coincidir, pero frente a frente. Será dentro de casi dos semanas, cuando el Zaragoza rendirá visita a la Cultural en un partido clave en la lucha por la salvación.
