Un ex del Real Zaragoza hace historia en Portugal: MVP para romper una imbatibilidad única en Europa

Larra marcó uno de los dos goles del Casa Pia frente al FC Porto y se llevó el premio al mejor jugador del partido

Larra se llevó el MVP en la histórica victoria del Casa Pia frente al Porto

Larra se llevó el MVP en la histórica victoria del Casa Pia frente al Porto / CASA PIA

Jesús Chueca

Zaragoza

Hay algunos partidos que quedan para la historia de un club. El fútbol portugués lleva toda la vida dominado por los tres grandes -SL Benfica, Sporting CP y el FC Porto- que van alternando el dominio dependiendo de la temporada. Solamente Boavista y Belenenses han sido capaces de quitarles el trono doméstico, aunque de vez en cuando va saliendo algún otro equipo rebelde que logra darles un gran susto que decide el desenlace de un campeonato.

La lluviosa noche del 2 de febrero de 2026 pasará a la historia del Casa Pia, que por primera vez en su historia logró ganar al FC Porto (2-1). El conjunto de Álvaro Pacheco logró una importantísima victoria en su estadio frente a los dragões para escapar de la zona de descenso. Además, el Casa Pia rompió la imbatibilidad liguera del Porto, que era, junto al Benfica de José Mourinho, el único equipo de las ocho grandes ligas europeas que todavía no había perdido esta temporada.

Dentro de la gran exhibición coral defensiva del equipo lisboeta, Gaizka Larrázabal fue la figura del partido al marcar el primer tanto que allanó el partido hacia la victoria. El ex del Real Zaragoza apareció desde segunda línea para rematar a gol un buen centro de Livolant y después fue capaz de frenar tanto a Borja Sainz como a Willian Gomes.

Larra celebra su gol con los compañeros

Larra celebra su gol con los compañeros / CASA PIA

La derrota del FC Porto permite al Sporting CP recortar su distancia a tan solo cuatro puntos tras ganar en el descuento su partido en el José Alvalade frente al Nacional con un golazo del exzaragocista Luis Suárez de tacón. Portuenses y lisboetas se enfrentan la próxima jornada en Do Dragão en un duelo que puede decidir al campeón liguero.

"Tenemos mucha más confianza"

El carrilero, que ya lleva tres temporadas en las filas de los gansos, se llevó el premio a mejor jugador del partido MVP. "Es muy importante esta victoria en casa porque nos va dar mucha moral. Tenemos mucha más confianza y ya tenemos ganas de afrontar el siguiente partido y poder ganar de nuevo", explicó Larra en perfecto portugués a los micrófonos de Sport TV tras la primera victoria en la historia del Casa Pia frente al FC Porto.

"Nosotros aprendimos de los errores. Supimos mantener la intensidad durante los 90 minutos y fuimos fuertes todo el partido. Sabemos que hicimos bien nuestro trabajo y era lo que necesitábamos para tener más moral", concluyó Larra tras recordar la dura derrota que sufrió el Casa Pia en el partido de ida en Do Dragão (4-0).

El Casa Pia es un humilde equipo de fútbol de Lisboa que regresó a la máxima competición portuguesa en 2022 tras 83 años de ausencia. Como curiosidad, el equipo no ha disputado todavía ningún partido en su estadio de toda la vida, el 'Pina Manique', y lleva las últimas campañas jugando en Rio Maior a casi 90 kilómetros de Lisboa.

TEMAS

Un ex del Real Zaragoza hace historia en Portugal: MVP para romper una imbatibilidad única en Europa

Indias firma el mercado invernal más agitado en esta etapa en Segunda y solo dos clubs han fichado más que el Real Zaragoza

