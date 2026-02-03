Indias firma el mercado invernal más agitado en esta etapa en Segunda y solo dos clubs han fichado más que el Real Zaragoza

El Real Zaragoza agitó las últimas horas de un mercado invernal al que llegó con la idea de hacer unos cuatro o cinco refuerzos (delantero, extremo, central y centrocampista), una cifra que los dirigentes del club, el consejero Juan Forcén y el director general, Fernando López, confirmaron ante los accionistas y las peñas, mientras que Sellés, al principio de enero, la rebajó a dos o tres. Sin embargo, la falta de reacción en los últimos partidos, el varapalo de Albacete y la fragilidad física de muchos jugadores de la plantilla, con un parte médico ahora que asusta, aumentaron a seis los refuerzos, con cuatro salidas, tres a otros clubs y la baja federativa de Paulino, lo que deja en 10 las operaciones e iguala el enero más agitado en esta etapa en segunda, el de la 15-16 capitaneado por los recién llegados Narcís Juliá y Lluís Carreras. Entonces también hubo seis fichajes y cuatro salidas.

Ahora, han llegado William Agada (libre tras acabar contrato en la MLS, en el Real Salt Lake) Jawad El Yamiq (libre tras rescindir del Al-Najma de Arabia Saudí), Rober González (cedido por el NEC Nijmegen), Juan Larios (cedido por el Southampton), Mawuli Mensah (traspasado del Betis) y Nikola Cumic (cedido por el Rubin Kazan ruso), mientras que se han marchado Pau Sans (cedido al Cracovia), Samed Bazdar (cedido al Jagiellonia) y Kosa (cedido al Kosice) y a Paulino se le ha dado la baja federativa por lesión de larga duración. El Zaragoza, sin espacio apenas en fichas, ha aprovechado los dorsales del B para inscribir a Mawuli y Larios en un mes de enero donde Indias ha tenido que hacer casi un tetris por el poco espacio físico y salarial.

Aquel enero de 2016 Juliá completó una revolución con los fichajes de Lanzarote, Culio, Javi Ros, Guitián, Dongou y Campins para que dejaran el equipo Ortuño, que entonces era el máximo goleador, Jorge Díaz, Hasegawa y Mario, 10 operaciones como ahora. El equipo, que se había caído para que Popovic fuera destituido, reaccionó, pero no logró entrar en el playoff en aquella negra tarde ante el Llagostera.

Mientras, otros eneros prolíficos fueron los de la 21-22, con nueve movimientos entre llegadas (Sabin Merino, Eugeni y Jaume Grau) y las despedidas de Eguaras, Adrián, Clemente, James, Javi Ros y César Yanis. O el del curso pasado (24-25), donde Cordero también ejecutó esa novena de reformas puesto que arribaron Guti, Dani Gómez y Arriaga y se fueron Iván Azón, traspasado por dos millones al Como, Bermejo, Marc Aguado, Borge, Gori Gracia y se aprovechó la baja federativa por retirada de Cristian en enero para ocupar su ficha y la parte de su salario.

Los seis refuerzos de este enero superan los cinco de la 16-17 (Samaras, Edu Bedia, Saja, Valentín y Feltscher), mientras que en la 19-20 llegaron tres (Dani Torres, André Pereira y El Yamiq, ya que Puado y Burgui arribaron antes y después respectivamente de ese mercado por bajas médicas, de Dwamena y Ros), para que en la 20-21 (Peybernes, Alegría y Sanabria) y en la 23-24 también fueron tres refuerzos (Badía, Zedadka y Guti), la misma cantidad de llegadas que en las mencionadas ventanas invernales de la 21-22 y de la 24-25. En el otro lado, solo un fichaje hubo en la 13-14 (Arzo) y en la 14-15 (Insa) y dos en la 17-18 (Alfaro y Perone), en la 18-19 (Linares y Chechu Dorado), además de en la 22-23 (Bebé y Alarcón).

El tercero de Segunda

Ese número de seis refuerzos gracias al esprint final en este enero ha convertido al Zaragoza en el tercer equipo que más se ha reforzado tras el Mirandés y el Huesca, ambos rivales directos y con siete fichajes: Clua, Cabello, Javi Hernández, Ali Houary, Maras, Diego Sia y Siren Diao en el equipo jabato y Efe Aghama, Jordi Escobar, Álex Cantero, Joaquín Fernández, Seoane, Agbekpornu y Laquintana en el conjunto oscense.

Con seis altas están también el Albacete y el Valladolid, dos equipos que miran más hacia abajo que hacia arriba, y cinco fichajes ha hecho el Granada, también metido en la pelea por huir de la quema. Los únicos que no se han reforzado han sido el Sanse, el Eibar y el Málaga, el primero al ser un filial y los otros dos por su delicada situación económica.

Noticias relacionadas

18 fichajes entre verano e invierno

Con los seis fichajes de este enero, Indias eleva hasta 18 los refuerzos en su primera temporada en el club porque en verano llegaron Andrada, Adrián, Aguirregabiria, Insua, Tachi, Radovanovic, Pomares, Paul Akouokou, Valery, Sebas Moyano, Kenan Kodro y Paulino.