Nueve jugadores al margen por lesiones y primer entrenamiento para Larios y Cumic

El Real Zaragoza ha empezado a preparar el duelo ante el Eibar del sábado en el Ibercaja estadio y lo ha hecho con un entrenamiento en la Ciudad Deportiva en el que hasta nueve jugadores han estado al margen, sin contar ahí a Paulino, ya de baja federativa.

El club ha comunicado las lesiones de Guti (rodilla), Keidi Bare (sóleo), Kodro (isquio) y Toni Moya (edema óseo en la tibia), que lógicamente han empezado sus respectivas rehabilitaciones, mientras que Pomares, que sigue con molestias en la cadera a la espera de que el club comunique el diagnóstico oficial, tampoco se ha dejado ver por el césped. La del lateral tampoco parece una lesión sin importancia en la cadera.

Soberón y 'Rado', sobre el césped

Soberón ha empezado sobre el césped, pero al margen del grupo por la elongación en el sóleo que le ha dejado fuera en los últimos tres partidos, aunque en el primero estaba sancionado, mientras que Radovanovic se ha ejercitado también al margen tras la fractura en el esternón que se le diagnosticó a mediados de enero. Ni uno ni otro estarán en principio ante el Eibar, por lo que ese día hay siete bajas en el Zaragoza por diferentes molestias, aunque al menos vuelven tras sanción Marcos Cuenca y Tasende.

Menos preocupantes en teoría son las molestias de Insua y Rober González, uno de los fichajes en este enero, que no han estado por reparto de cargas, por sendas sobrecargas, aunque en teoría no hau lesión muscular. Insua se tuvo que retirar en el Carlos Belmonte en la segunda parte por esas molestias y Rober, en su estreno en el Zaragoza, acabó con calambres. En principio, habrá que ver la evolución de ambos, pero la idea es que puedan llegar al sábado, pero es más dudoso el central.

Presentaciones, el jueves

Sí se han ejercitado dos de los cuatro fichajes llegados en el tramo final del mercado, el extremo Nikola Cumic y el lateral Juan Larios, mientras que no lo han hecho todavía Mawuli Mensah, al que se le espera ya mañana con el primer equipo y El Yamiq que tiene presvista su llegada el miércoles por la noche para pasar las pruebas médicas y ejercitarse el jueves. De hecho, ese día está presvista, a las 13.00 horas, la presentación de todos los fichajes, los cuatro mencionados, más Rober y Agada, y la comparecencia de balance de mercado de Txema Indias.

Mientras, del filial han estado los habituales, Obón, Hugo Pinilla, Lucas Terrer y Hugo Barrachina, además de Iker García y Jorge Franco.