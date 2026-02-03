Parte médico de guerra en el Real Zaragoza. Guti, Toni Moya, Kodro y Keidi Bare, lesionados para varias semanas

El Real Zaragoza ha hecho oficial, justo después de acabar el mercado de enero el parte médico de cuatro futbolistas de la plantilla que acabaron con molestias en el partido ante el Albacete: Raúl Guti, el que más preocupaba al ser una lesión de rodilla, Kenan Kodro, que se retiró con molestias en ese encuentro, Keidi Bare, que no fue titular y jugó los últimos 40 minutos de ese duelo, y Toni Moya, que se quedó en el banquillo y luego Sellés desveló que no había jugado al estar con molestias. Los cuatro son futbolistas importants para Sellés, titulares habituales Guti, Keidi Bare y Kodro y relevo muy fijo Moya, aunque ha estado en el once en varios encuentros en este 2026.

Y es que es casi un parte de guerra que explica la fuerte apuesta en el último día del mercado por reforzar al equipo, ya que los cuatro van a estar varias semanas de baja, teniendo en cuenta que ahora están en la enfermería Radovanovic, con una fractura en el esternón, Pomares, con molestias en la cadera, y Soberón, con una elongación en el sóleo, además de la baja médica y federativa de Paulino.

Raúl Guti sufre una "lesión parcial del ligamento lateral interno de su rodilla derecha", dolencia que ya quedó clara en el Carlos Belmonte, cuando el centrocampista intentó rematar a puerta y fue tapado por dos jugadores del rival, al intentar caminar tras el golpeo su cojera fue ostensible y se retirara en el minuto 78. Es, además, la rodilla en la que cayó lesionado en el tendón rotuliano y la rótula en febrero de 2024 y que le hizo estar ocho meses fuera tras su primer regreso al Zaragoza, en el primer encuentro en esa vuelta frente al Sporting, y se terminó de recuperar de retorno al Elche para regresar definitivamente al equipo blanquillo en febrero pasado. Ahora, el tiempo de baja estará en torno a los dos meses.

Keidi Bare, otra vez el sóleo

Keidi Bare, que desde su llegada al Zaragoza ha sufrido un montón de problemas físicos, tiene una "lesión muscular a nivel del sóleo izquierdo", según el parte médico. El músculo está junto al gemelo y al albanés le dio mucho la lata la temporada pasada, ya que cayó el 12 de marzo y recayó a finales de abril para no jugar en los últimos meses de competición, desde mediados de marzo. Ningún partido de los de Gabi y el último con Ramírez pudo jugar, de hecho. Con ese precedente y con lo delicado de la zona, la baja apunta a más de un mes en el mejor de los casos.

Kenan Kodro forzó para jugar en Albacete y pidió el cambio en la segunda parte y, aunque Sellés no le dio mucha importancia a sus molestias, finalmente sí tiene rotura muscula, una "lesíón en el bíceps femoral izquierdo" que le hará estar no menos de tres semanas de baja, en torno al mes.

Resta Toni Moya, el más impredecible en el diagnóstico en la duración de la lesión. Viajó a Albacete y no jugó por una "lesión ósea en su tibia izquierda", un edema óseo en esa zona y que también le hará estar varias semanas de baja en función de la evolución del golpe y de la absorción de ese derrame.