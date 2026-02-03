Productos oficiales a precio de outlet: vuelve la 'Pop Up store' del Real Zaragoza a La Torre Outlet

Tras el enorme éxito de su primera edición celebrada en septiembre de 2024, la 'Pop Up store' del Real Zaragoza regresa a La Torre Outlet Zaragoza con una selección de productos oficiales a precio outlet.

En 2024, la tienda superó todas las expectativas, con enormes colas desde primera hora, grandes afluencias de público y récords de ventas.

Esta tienda temporal se convertirá en un punto de encuentro de seguidores del club, donde podrán encontrar una amplia selección de productos oficiales del Real Zaragoza de temporadas pasadas (prendas de juego, entrenamiento o paseo), artículos casuales de vestir, así como productos oficiales de 'merchandising' con grandes descuentos.

La 'Pop Up store' permanecerá abierta en La Torre Outlet desde el 5 hasta el 7 de febrero en el local n° 35 de la galería del centro outlet. Este centro comercial se encuentra en la Avenida de Logroño, en el noroeste de la ciudad, donde se ubicaban los antiguos terrenos de la fábrica Pikolín. Se puede acceder al complejo por la carretera N-232 y la autovía A-2.

Noticias relacionadas

La edición pasada mostró un enorme vínculo entre el club y sus seguidores, convirtiéndose en toda una experiencia. Es por ello que, con esta nueva edición, el club apuesta por este centro comercial para ofrecer sus productos de pasadas temporadas.