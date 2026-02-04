Álex Gomes, jugador del Real Zaragoza, en la primera selección del Fútbol Draft 2026
Los también aragoneses Cestero (Real Madrid) y Jano Monserrate (Atlético) también figuran entre los talentos jóvenes más destacados del fútbol español
El jugador aragonés del Real Zaragoza Álex Gomes figura en la primera selección de 2026 realizada por el comité de Fútbol Draft para elegir a los talentos jóvenes más destacados del balompié español en la que también aparecen los aragoneses Jorge Cestero (Real Madrid) y Jano Monserrate (Atlético de Madrid).
El amplio listado, comandado por los barcelonistas Lamine Yamal y Cubarsí, reúne a los futbolistas con mayor proyección del país entre los que el comité, formado por Javier Lasagabaster (director general de Futbol Draft), Paco Gallardo (seleccionador nacional Sub-19), David Tenorio (seleccionador Sub-18) y David Cubillo (seleccionador Sub-14) y en el que también han participado Sergio García (seleccionador Sub-17), David Gordo (seleccionador Sub-21), Manu Fernández (coordinador de las selecciones nacionales inferiores de la RFEF) y José María Movilla (director de relaciones institucionales de la Asociación de Futbolistas Españoles-AFE), ha incluido a Gomes, que ha irrumpido con fuerza en el primer equipo del Real Zaragoza con tan solo 17 años y que es seguido de cerca por varios de los clubs más poderosos del continente.
El listado, que se reducirá la próxima semana con un nuevo corte, está compuesto por los siguientes jugadores:
- Porteros: Raúl Jiménez (Valencia), Manuel González (Betis), Simón García (Athletic), Javi Navarro (Real Madrid), Owen Bosh (Elche), Eder Aller (Barcelona) y Paulo Polo (Villarreal)
- Laterales derechos: Héctor Fort (Elche), Daniel Budesca (Villarreal), Jesús Fortea (Real Madrid), Aboubacar Sangare (Roma), J. Gibi (Girona), Valentín Pezzolesi (Las Palmas) y Óscar Masque (Betis)
- Leterales izquierdos: Daniel Muñoz (Atlético de Madrdi), Víctor Valdepeñas, Diego Aguado (Real Madrid), Jofre Torrents (Barcelona), David Cordón (Getafe), Albert Navarro (Atalanta) y Jorge Salinas (Racing Santander)
- Centrales derechos: Pau Cubarsí, Alexis Olmedo (Barcelona), Jon Martín (Real Sociedad), Bruno Martínez (Juventus), Wellity Lucky (Liverpool), Joan Martínez (Real Madrid) y Ale Gomes (Zaragoza).
- Centrales izquierdos: Javier Gil (Juventus), Lucas Taibo (Sporting Portugal), Jaime Vázquez (Celta), Iker Calderón (Real Sociedad), Andrés Cuenca (Sporting Gijón), Anxo Rodríguez (Celta) y Mario Rivas (Real Madrid).
- Medio centros derechos: Jano Monserrate (Atlético de Madrid), Alex Granados (NXT), Thiago Pitarch (Real Madrid), Selton Sued (Athletic), Dilan Zárate (Inter Milán), Andrés Antañón (Celta) y Carlos Macía (Villarreal)
- Medio centros izquierdos: Marc Bernal, Tommy Marqués (Barcelona), Pau Prim (Al-Shamal), Izan Merino (Málaga), Hugo Burcio (Celta), Jorge Cestero (Real Madrid) y José Ángel Gaitán (Real Sociedad)
- Banda derecha: Lamine Yamal (Barcelona), Pablo García (Betis), Antonio José Cordero (Cádiz), Dani Díaz (Real Sociedad), Dani Yáñez (Real Madrid), Igor Oyono (Athletic) y José Ángel Gaitán (Villarreal)
- Banda izquierda: Jan Virgili (Mallorca), Ángel Arcos (Celta), Elijah Gift (Athletic), Ousmane Diallo (Borussia Dortmund), Paco Cortés (Levante), Álex Marchal (Real Sociedad) y José Antonio Morante (Betis).
- Media punta: Óscar Marcos (Celta), Quim Junyent, Juan Hernández, Toni Fernández, Dron Fernández (Barcelona), Iván Corralejo (Betis) y Pablo Menéndez (Oviedo)
- Delanteros centro: Marc Guiu (Chelsea), Francisco Esteban (Lecce), Omar Janneh (Lausana), Hugo López (Villarreal), Manex Lozano (Racing Santander), Sergio Esteban y Miguel Llorente (Atlético de Madrid).
