El Arsenal apunta a Saidu: Toni Lima, ojeador del club inglés y descubridor para Europa de Neymar, ya ha estado en el Ibercaja Estadio

Lejos de remitir, el interés por Yussif Saidu se multiplica y arrecia con el paso del tiempo. El jugador del Real Zaragoza acapara la atención de numerosos equipos tanto de Europa como de fuera del continente y alguno de ellos le viene siguiendo de cerca desde hace meses, con la intención de esperar hasta junio para acometer una ofensiva destinada a lograr la incorporación del ghanés, seguramente, el futbolista con más pretendientes de la plantilla en la actualidad.

El interés, como avanzó este diario, llega desde Italia, Estados Unidos o Arabia. También de equipos españoles con participación en competiciones continentales. Pero es en Inglaterra donde se ha instalado la mayor amenaza para la continuidad de Saidu, de 20 años, en el Zaragoza. Y es que el todopoderoso Arsenal tiene subrayado su nombre en rojo y está llevando a cabo un seguimiento exhaustivo de la evolución del mediocentro (reconvertido a central durante la práctica totalidad del curso) en el conjunto aragonés.

De hecho, el club británico. a través de su ojeador en España Toni Lima, estuvo observando en directo a Saidu en el último encuentro disputado en el Ibercaja Estadio entre el Zaragoza y el Castellón. El africano, que formó pareja con Insua en el centro de la zaga, fue de lo poco salvable de un Zaragoza sometido a su rival en una nefasta primera parte y que, sobre un cambio de sistema sustentado sobre tres centrales (con Tachi junto a los dos titulares) aguantó, al menos, el tipo para sumar un empate.

Lima, que se acreditó en el palco del estadio zaragozano, es uno de los ojeadores de más prestigio a nivel internacional. Ha trabajado en clubs de primer nivel mundial como el Manchester United o el Inter de Milán y fue el descubridor para el fútbol europeo de figuras como Neymar o Coutinho. Su labor en el Arsenal, al que llegó hace más de cuatro años tras desvincularse del Alavés donde ejercía como responsable del área internacional de la secretaría técnica, es rastrear el mercado español.

Y en su agenda hace tiempo que está apuntado el nombre de Saidu, si bien a lo largo del mercado no ha habido oferta concreta por el jugador ni desde el Arsenal ni desde otros de los numerosos clubs que están interesados en el futbolista, que ha dado orden de no escuchar a nadie y centrarse únicamente en lograr la salvación del Real Zaragoza. El compromiso de Saidu es absoluto y así se lo ha dejado claro tanto a su entorno como a los pretendientes que han llamado a su puerta. Todos ellos saben que tendrán que esperar hasta el final de la temporada. También el Arsenal, que se ha puesto el primero en la fila.

El Zaragoza hizo contrato profesional al ghanés hace solo unos meses adquiriendo la totalidad de los derechos del jugador, lo que le permitió adelantarse a potentes clubs europeos que habían mostrado su intención de realizar un fuerte desembolso por él. De hecho, Dansoman Wise, el club ghanés al que el Zaragoza pagó ( o sigue pagando porque la compra es a plazos) los 150.000 euros de la opción de compra por el futbolista, tenía ofertas que alcanzaban los 4 millones de euros más el 25% del porcentaje de una futura venta. Con contrato hasta 2030 (el último año es opcional por ambas partes), la cláusula de rescisión del ghanés es de 10 millones de euros mientras el equipo esté en Segunda División y de 20 en caso de ascenso a Primera.

Esta campaña, Saidu ha participado en 17 encuentros, en diez de ellos formando parte del once inicial con un llamativo balance de tres victorias, cinco empates y tan solo dos derrotas.