La historia de Mawuli Mensah: una academia holandesa en Marbella y 50.000 euros de traspaso

La gran mayoría de los jugadores africanos que militan profesionalmente en clubs europeos tienen una historia con dotes rocambolescos de camino y la de Mawuli Mensah no es una excepción, ghanés nacido en Accra el 18 de noviembre de 2003, de 22 años ahora, y que tuvo su primera oportunidad gracias a una academia de futbolistas que unos empresarios holandeses, encabezados por John Pel, quisieron montar en Marbella y él fue el primer jugador que llegó a ella.

De allí dio el salto al Antequera y llegó más tarde su fichaje por el Betis en 2023 después de que el club bético no lo hubiera visto como opción dos años antes para que ahora llegue al Real Zaragoza tras su salida de la entidad verdiblanca, con la que acababa contrato en junio y que conserva, según algunas fuentes, un 10% de su pase. En el Zaragoza, con dorsal del B porque así lo exigía el escaso espacio de fichas que tenía el club en el mercado de enero, firma hasta junio, aunque con dos años más prorrogables, por lo que el vínculo es hasta 2028.

Un amistoso con la Peña Cultural Vázquez en Marbella le abrió la puerta en 2021 del Antequera, pudo llegar también al Betis o el Granada, donde estuvo a prueba pero se marchó al club malagueño, que después sería comprado, y vendido, por esos mismos empresarios holandeses que montaron esa academia. Mawuli, tras un primer año difícil en Segunda RFEF, se abrió paso al final de ese curso y en el segundo fue clave para el ascenso a Primera RFEF jugando muchos partidos, más de '7', pegado a la banda, que de centrocampista puro.

"Es un futbolista muy fuerte, un box to box, técnicamente bien dotado y que tiene mucho margen de progresión con las condiciones que posee", asegura Álvaro Silva, director deportivo cuando llegó Mawulli al Antequera y ahora uno de los ejecutivos de ese club, que milita en Primera RFEF. "No es muy alto, pero sí es muy fuerte, con el balón es bueno, se asocia bien, sabe girar y sobre todo es complicado robarle el esférico, porque esa fortaleza la utiliza bien en esa faceta. Puede jugar de '7' o con un doble centrocampista, de pivote táctico lo veo menos porque es más dinámico", cierra Silva sobre las virtudes de un jugador que es un centrocampista de despliegue más que un jugador posicional y que sobre todo en el medio posee un marcado carácter ofensivo más que de hacer la raya.

Mawuli Mensah, en un partido con el Betis B. / BETIS DEPORTIVO

Su traspaso al Betis

Esa buena temporada en el Antequera convenció al Betis, que lo fichó para su filial pagando en 2023 50.000 euros por el 50% de su pase y pudiendo abonar 250.000 euros más por el 25%, lo que no ha ejecutado, por lo que el Antquera aún posee derechos sobre él. Tras un gran primer año en el Betis Deportivo, con ocho goles en 31 partidos en otro ascenso consecutivo de Segunda a Primera RFEF sellado por el jugador ghanés, una grave lesión en mayo de 2024, del cruzado y el menisco, cortó su progresión y dificultó mucho la 24-25 de verdiblanco para él.

Pese a ello Pellegrini se lo llevó a la pretemporada del primer equipo el verano pasado y estuvo citado en los tres primeros choques de Liga, pero las llegadas de Amrabat y Deossa le devolvieron al filial. Ha jugado en 16 partidos este curso en Primera RFEF (el Betis Deportivo ocupa zona de descenso), 12 de ellos en el once, pero ni un solo minuto en los 4 últimos, cuando su salida estaba clara teniendo solo contrato hasta junio y ha llegado al Zaragoza para dar otro paso en su carrera.