Mawuli ya entrena en un Real Zaragoza que recupera a Soberón y Radovanovic pero sin Cuenca por un virus

Mensah Mawuli ya se ejercita a las órdenes de Rubén Sellés en el Real Zaragoza. El centrocampista, fichado el último día de mercado procedente del Betis B, es la gran novedad del entrenamiento de este miércoles en la Ciudad Deportiva, en el que no han participado los lesionados Guti, Keidi Bare, Moya y Kodro, mientras que Marcos Cuenca, con un cuadro vírico, tampoco se ha ejercitado.

Las buenas noticias han llegado a cargo de Radovanovic y Soberón, ya de vuelta al grupo tras haberse recuperado de sus respectivas dolencias, por lo que podrían llegar a tiempo al partido del sábado ante el Eibar. También está de vuelta Rober, que el martes no estuvo con el grupo por reparto de cargas, al igual que Insua, que sigue aparte aunque se espera que pueda estar disponible para jugar el sábado.

El que no lo hará será Pomares, que será sometido a pruebas médicas para evaluar el alcance de las molestias que viene arrasrando en la cadera desde hace semanas.

De este modo, Sellés ya puede contar con casi todos los fichajes realizados en el mercado invernal salvo El Yamiq, que llegará a lo largo del día a Zaragoza y que, en principio, entrenará el jueves con sus nuevos compañeros.