'Musho' Betis: el club andaluz posee un porcentaje de tres jugadores del Real Zaragoza

Hasta tres jugadores de la actual plantilla del Real Zaragoza siguen perteneciendo, en mayor o menor medida, al Real Betis. Todos ellos llegados esta temporada al conjunto aragonés. Uno lo hizo en verano y los otros dos a lo largo del recién finalizado mercado invernal.

En la lista figura Paul Akouokou, el gran sueño del director deportivo Txema Indias del pasado verano. El mediocentro llegó a tierras aragonesas procedente del Olympique de Lyon, que pagó 3 millones de euros al Betis el verano de 2023 para hacerse con los servicios del costamarfileño. Pero en la negociación, el club andaluz incluyó una reserva del 30% de los derechos del futbolista, con la esperanza de incrementar sus ingresos en caso de un posterior traspaso a otro equipo. Sin embargo, la decepcionante estancia de Paul en el Olympique, con el que tiene contrato hasta 2027, ha devaluado mucho al futbolista, de escasa aportación al Reak Zaragoza más allá del tanto marcado ante la Real Sociedad B que otorgó un punto a los aragoneses.

Otros dos componentes del plantel blanquillo mantienen todavía relación contractual con el Betis. Uno de ellos es el último en llegar: Mensah Mawuli, que este miércoles se ha ejercitado por primera vez a las órdenes de Rubén Sellés tras su salida de la entidad verdiblanca, con la que acababa contrato en junio y que conserva un 10% de su pase.

Su llegada al Zaragoza se realiza a través de un contrato hasta junio, aunque con dos años más prorrogables, por lo que el vínculo es hasta 2028.

Rober González es el otro efectivo zaragocista sobre el que el Betis mantiene parte de sus derechos. En su caso, ese porcentaje alcanza el 40% después de que esa condición se incluyera en su fichaje por el NEC Nimega, club en el que jugó cedido desde el Betis en la 23-24 y que, tras una gran temporada en la que el extremeño marcó 10 goles y repartió 6 asistencias, ejerció la opción de compra superior al millón de euros que tenía para hacerse en propiedad con el extremo, si bien el Betis se reservó una considerable cantidad de su pase de cara a obtener un beneficio económico mayor en caso de futura venta.

Aunque no es el Betis el único club que une a varios integrantes de la actual plantilla zaragocista. Y es que hasta media docena de ellos comparten pasado con otro equipo español. Se trata del Alavés, por el que han pasado a lo largo en algún momento de su carrera deportiva el portero Adrián (que pertenece al club vitoriano, del que recaló a préstamo en el Zaragoza el pasado verano), los defensas Aguirregabiria y Tachi, elcentrocampista Toni Moya y los atacantes Paulino (de baja federativa por lesión de larga duración) y Rober.