Oficial: el Real Zaragoza despide a Ramón Lozano, director de la cantera zaragocista, tras semanas de alta tensión

El Real Zaragoza ha anunciado hace escasos minutos de manera oficial la finalización de la relación contractual con Ramón Lozano, hasta ahora director de cantera del club. Con este comunicado, la entidad zaragocista pone fin a una etapa iniciada en 2016 y que ha marcado de forma significativa la estructura del fútbol base durante casi una década.

El texto difundido por el club confirma que Lozano concluye su labor al frente de la cantera y destaca su papel en el área formativa, subrayando que durante su etapa no solo se trabajó en la formación deportiva de los futbolistas, sino también en la transmisión de valores y en el crecimiento personal de los jugadores. El Real Zaragoza agradece además su dedicación, esfuerzo y compromiso, y le desea éxito en sus futuros proyectos personales y profesionales.

Este anuncio supone el desenlace definitivo de una situación que llevaba meses marcada por la distancia entre ambas partes, que ha tenido un final de alta tensión. En las últimas semanas, esta afinidad entre directivos se había deteriorado notablemente, hasta el punto de derivar en un conflicto laboral que evidenció la ruptura interna. Aunque el comunicado adopta un tono institucional y de agradecimiento, la salida de Lozano no se produce de manera tranquila, sino tras un proceso complejo y desgastante para ambas partes.

Ramón Lozano llegó al Real Zaragoza en 2016 en un contexto complicado para el club, con la necesidad de reorganizar sus categorías inferiores y dotarlas de una estructura más consolidada. Sin embargo, con el paso del tiempo, los resultados deportivos de las categorías inferiores y la falta de continuidad de canteranos en el primer equipo fueron generando críticas y dudas sobre el proyecto. A ello se sumaron diferencias internas y cambios en la estructura del club que terminaron por erosionar la relación, hasta el punto de llevar a la propia entidad blaquilla a los tribunales por estos mismos motivos.

La salida de Lozano abre ahora una nueva etapa en la cantera del Real Zaragoza, un área estratégica para el futuro de la entidad que ha sido desde hace años un pilar fundamental para nutrir al primer equipo con futbolistas de la casa y forjar un legado zaragocista con el paso del tiempo y el crecimiento de los más jóvenes.