El Real Zaragoza mantiene de momento el veto a Real Madrid, Barça, Betis y Bahía en la Ciudad Deportiva
La salida del club de Ramón Lozano no altera la medida impuesta a comienzos de la 24-25, aunque todo apunta a que la prohibición podría revocarse en breve
De momento, el Real Zaragoza mantiene el veto para el acceso a la Ciudad Deportiva de ojeadores de Real Madrid, Barcelona, Betis y la agencia de representación Bahía, si bien todo apunta a que la medida, impuesta en septiembre de 2024, podría revocarse en breve y que esa prohibición del acceso para ojeaadores de los tres clubs y agentes de Bahía se levantará a corto plazo.
Fuentes consultadas por este diario exponen que, por ahora, la decisión del club no se ha cambiado y que el acceso a las instalaciones de la Carretera de Valencia sigue sin estar permitido para los representantes de aquellas instituciones que el Real Zaragoza consideró que no tenían un comportamiento adecuado en la captación de jugadores de las categorías inferiores. La medida, impulsada por el ya exdirector de cantera Ramón Lozano, sigue pues vigente a pesar de que el club ya anunciado oficialmente este miércoles el despido disciplinario de Lozano, que ha llevado al club a los tribunales.
Aquel veto se adoptó después de que el Zaragoza denunciara públicamente el "expolio" sufrido por su cantera, con la masiva fuga de talento desde la Ciudad Deportiva a otras canteras. Se trataba de transmitir firmeza en unas actuaciones destinadas a frenar la hemorragia provocada por la incesante marcha de niños cada vez más jóvenes que dejan la Ciudad Deportiva para enrolarse en canteras de otros clubs. Y eso que la entidad aragonesa había adoptado un año antes una medida polémica destinada, precisamente, a evitar esta fuga masiva y que obligaba a las familias a pagar una cantidad económica al Zaragoza en caso de pasar a formar parte de otra cantera.
