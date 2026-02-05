El curioso método del exzaragocista JIM para mantener centrados a sus jugadores en las charlas: "Es una idea brutal, un pionero"

Juan Ignacio Martínez, más conocido como JIM, fue entrenador del Real Zaragoza de diciembre de 2020 hasta mayo de 2022. Años en los que el club empezó a coquetear con el descenso de categoría, pero que gracias en parte a la gestión de vestuario del técnico alicantino, logró evitar. Un míster cuanto menos pragmático y que sabe trabajar bajo presión, con una larga trayectoria en segunda división a sus espaldas. De su época en el FC Cartagena, club donde llegó a dirigir 87 partidos, se ha revelado hace pocos días una inesperada y graciosa anécdota que tenía por aquel entonces para hacer que sus jugadores se mantuvieran concentrados en las charlas tácticas a la hora de analizar a sus rivales.

Quien ha desvelado este secreto ha sido Keko Gontán, actualmente retirado, canterano del Atlético de Madrid y con paso por clubes como el Deportivo de La Coruña, Málaga CF o, precisamente, el Cartagena, donde coincidió con JIM en el primer tramo de la temporada 2010/11.

En la última charla del podcast Offsiders (clic aquí para verlo completo), dirigido por Mario Sanjurjo y Miguel Muñoz, el exfutbolista hizo un repaso general de su carrera como jugador, donde por supuesto habló de este paso por el club cartiginés. Fue cedido seis meses, corto, pero por lo que cuenta, intenso.

Al hablar de JIM no pudo evitar recordar una metodología que el entrenador usaba para practicar la concentración cuando proyectaba vídeos a la plantilla. Gontán cuenta que el míster se percataba que cada cuatro o cinco minutos se distraían, por lo que, se reinventó con un movimiento, para el excolchonero, "brillante". "Era un tipo bastante psicólogo, y para conseguir nuestra atención empezaba el vídeo y cada tres o cuatro minutos ponía tres segundos de un vídeo pornográfico. Estábamos todos como suricatos", explica entre risas con los mediadores del programa.

Al ser un recién llegado por aquel entonces, "no tenía ni idea" de esto, sin embargo, esa originalidad le pareció de "crack". Uno de los cradores del podcast lanza qué se preguntaría el exzaragocista por su cabeza: "¿Cómo mantengo a 25 chavales atentos durante 20 minutos?", sin poder aguantar sus carcajadas, mientras que su compañero le comenta a Gontán que estarían diciendo "¡No te despistes que te lo pierdes! Me parece brillante", de risas con el invitado al programa.

El exfutbolista no podía aguantar reírse recordando este momento y agregaba: "Haciendo el análisis estábamos todos esperando y comentando: ¡que viene, que viene!", a lo que agragaba que le parece una "idea brutal que nunca ha vuelto a ver" y le apoda como "pionero".

Sus caminos se separaron en diciembre de ese mismo año, con su marcha al Girona en otra cesión, pero esta anécdota le ha marcado. Y ahora quién sabe si JIM aplicó esta misma estrategia con la plantilla del Real Zaragoza los años en los que estuvo en la capital aragonesa.