A Dani Gómez "jamás Txema Indias le puso en el mercado" ni Karrikaburu "fue una situación real" para el Real Zaragoza

Txema Indias no pidió a Dani Gómez y Paul Akouokou que se buscasen equipo ni tampoco ambos jugadores pidieron salir al Real Zaragoza, según contó en la rueda de prensa de presentación de los seis fichajes invernales.

El director deportivo explicó sobre las salidas de Bazdar, Kosa y Pau Sans que quería nuevas energías y que ellos se marcharon porque lo pidieron, ya que son "los que estaban más incómodos" por su falta de minutos. Sin embargo, para el dirigente, nunca estuvo encima de la mesa que ni Dani Gómez ni Paul salieran en este mercado de invierno pese a la problemática de las fichas, su poca participación y el elevado salario que perciben.

Dijo Txema Indias que los que se han marchado son "los que han llamado a mi puerta, algunos insistiendo más y otros menos" y, enfatizó, "se han quedado los que han querido y a ninguno de ellos los he puesto en el mercado".

Repreguntado sobre ello, insistió de forma muy categórica: "A Dani Gómez, ni Txema Indias ni el Real Zaragoza jamás le han puesto en el mercado. Y Paul, tampoco. Ninguno de los dos se ha puesto en el mercado".

Dani Gómez fue una opción encima de la mesa del Sporting de Gijón, pero el jugador quería rescindir (tiene contrato hasta 2028) y no marcharse a préstamo y el club asturiano prefería una cesión. Finalmente, el conjunto asturiano firmó a Andrés Ferrari y esa opción de salida se desvaneció.

Noticias relacionadas

Y sin salida de Dani Gómez era inplanteable la llegada de Karrikaburu, anhelo de Txema Indias y que ya le firmó para el Leganés. De todos modos, el director deportivo dejó también claro que era un sueño pero no una opción real: "La relación que tengo que Jon es muy buena y era consciente de que no iba a salir. Es verdad que ha habido rumorología y quiero pensar, no solo por mí, sino por el club en el que estoy, que nos hubiera mirado con muy buenos ojos, pero nunca fue una situación real y de hecho se ha quedado en la Real Sociedad", explicó.