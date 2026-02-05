Giuliano Simeone, sobre su paso por el Real Zaragoza: "Fue una experiencia de 10"

Giuliano Simeone, delantero del Atlético de Madrid y exjugador del Real Zaragoza, es el último protagonista del programa Universo Valdano de Movistar Plus. En él, el también exdelantero del conjunto zaragocista charla de manera distendida y amplia con diferentes personajes del fútbol, jugadores, exjugadores y entrenadores, no solo para repasar la trayectoria de cada uno sino también para reflexionar sobre el propio juego.

El hijo del Cholo Simeone jugó como cedido en el Real Zaragoza en la temporada 2022-23, convirtiéndose en máximo goleador del equipo aragonés con 9 dianas y dejando un grato recuerdo entre los aficionados, ganándose con su juego, su garra y sus tantos el cariño de La Romareda. Un aprecio mutuo que Giuliano ha expresado en este último Universo Valdano.

"Recuerdo esa experiencia en el Zaragoza como muy, muy, muy buena, a la gente le agradezco un montón cómo se se comportó conmigo y cómo hizo esa experiencia para mí un 10", resume el futbolista argentino nacido en Roma en 2002.

Simeone repasa esa campaña como blanquillo: "En Zaragoza me acuerdo que empecé a jugar al principio, en los primeros creo que dos partidos entré de suplente, o los tres primeros partidos, y después se lesionó el delantero titular del Zaragoza y yo justo creo que el primer partido de titular metí un gol y empatamos 1-1".

Un buen inicio que le permitió afianzarse en la categoría después de haber jugado con el filial rojiblanco tanto en la antigua Segunda B como en Tercera División. "Después empiezo a jugar bastante seguido ahí en en Segunda División y eso yo creo que me hizo crecer muchísimo y ver una Liga tan competitiva como es la Segunda División. Crecer de esa manera creo que me vino muy bien y gané mucha experiencia", continúa el punta

Una experiencia que no solo tuvo que ver con los minutos que tuvo sobre el césped sino también con el vestuario. "Antes yo estaba en un vestuario del filial del Atlético Madrid, que el más grande tiene 21 años y empiezs a ir a un vestuario donde hay gente de 27, hay gente de 30, hay gente de 25 y es un vestuario que ya es más grande y una afición muy exigente además", indica Simeone.

El delantero explica también su decisión de llegar al Real Zaragoza en ese momento tras su etapa de formación en el Atlético de Madrid y antes de dar el paso definitivo al primer equipo dirigido por su padre. "Es un salto muy grande para hacer a un Primera División. En Primera División del Atlético Madrid, yo todavía no me veía preparado para jugar con tanta gente, para estar a a ese nivel todavía y decido irme al Zaragoza para empezar a ganar experiencia, para empezar a a estar un poco más en esa profesionalidad y empezar a a sentirme un poquito más jugador", concluye.