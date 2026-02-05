Jawad El Yamiq: "Vuelvo al Real Zaragoza por el corazón"

El Real Zaragoza ha presentado de una tacada a sus seis fichajes invernales. Uno tras otro, los nuevos jugadores del conjunto aragonés fueron pasando por los micrófonos para dar sus primeras impresiones sobre su llegada al equipo blanquillo. Aunque hubo uno de ellos, el que ya había estado, que fue el que acaparó todas las miradas. Ese no podía ser otro que Jawad El Yamiq.

"Si está con nosotros es porque ha querido volver al club. Solo puedo agradecerle que esté con nosotros", comenzó su presentación Txema Indias. Algo que no tardó el marroquí en subrayar. "El Zaragoza siempre ha estado en mi corazón. Yo vuelvo por el corazón y no por el tema del dinero. Estoy muy contento de estar aquí", aseguró El Yamiq.

El defensa no tuvo reparos en reconocer que la persona clave en su fichaje fue Lalo Arantegui. "Hace quince días antes me llamó Lalo, que es la primera persona que conocí cuando llegué a España y desde que me fui de Zaragoza hablo siempre con él. Hablamos y le dije que quería salir de Arabia porque habían pasado cosas que no me habían gustado. Me dijo si quería volver a Zaragoza y le dije que tenía muy buenos recuerdos y que me encantaría", afirmó. El nuevo central zaragocista apeló constantemente a su vínculo con el club y con la ciudad para explicar su regreso. "Tengo amigos y la gente de Zaragoza es la mejor que hay. Es mi segunda casa", subrayó.

En lo deportivo, El Yamiq recalcó lo difícil que es la situación que atraviesa el equipo. "No me gusta verlo así, el Zaragoza merece algo mejor. Lo importante es darlo todo para quedarnos en Segunda", dijo. Para ello, el central reconoció que está "listo para jugar" ya este sábado si así lo considera Rubén Sellés. "Acabo de acabar la Copa de África y estaba jugando con mi equipo", subrayó el marroquí, que dejó la puerta abierta a continuar en el Real Zaragoza si se consigue la permanencia. "Lo primero es salvar al equipo y ya veremos qué pasa el año que viene".

Convencidos

Pero el primero en salir a la palestra fue Rober González. "Afronto este reto con muchísima ilusión. Al final no es pelear por ascender o no descender, sino el club la que vienes. Vengo a ayudar y por supuesto que vamos a sacar esto adelante", aseguró el futbolista, que dijo sentirse más cómodo jugando en la banda derecha o de '10'. "El míster me pide que tenga personalidad con el balón, que muestre e intente ayudar al equipo", analizó un Rober que incidió en que "me he encontrado a un grupo unido que trabaja en la misma dirección y eso es lo importante".

El siguiente fue Willy Agada. "Estoy muy ilusionado de estar aquí, es un honor. Recibimos la llamada del Zaragoza y por supuesto es un gran club con una gran historia. Para mí es una buena oportunidad y tengo ganas de demostrar mis cualidades. Creo que va a ser una buena etapa para mí", apuntó. Sobre su inactividad, el nigeriano dijo que "he trabajado con un entrenador personal y estoy para jugar". "Me encanta marcar goles y además luchar por el equipo y sus objetivos. Voy a hacer todo lo que pueda para que el equipo gane partidos", remató.

Cumic, por su parte, explicó que ha seguido la Segunda desde su paso por el Sporting, una etapa que fue difícil para él porque coincidió con la pandemia. "El Zaragoza es un club grande en España y es muy fácil venir aquí. He cambiado mucho desde mi paso por España, tengo mucha más experiencia ahora", reflejó un jugador que ha hablado estos días con Ranko Popovic para conocer más sobre el equipo.

El que ha tenido un mes muy raro ha sido Juan Larios después de dejar la Cultural Leonesa y ahora recalar en Zaragoza desde Inglaterra. "Ha sido un caos, pero ahora estoy encantado de estar aquí", manifestó. Rubén Sellés ha sido la llave para su llegada al club blanquillo. "Que estuviera Rubén ha ayudado mucho. Me llamó y me dijo que pensaba que la operación se podía hacer. Desde que me llamó yo sabía que era el club al que quería venir porque es un club muy grande con mucha masa social. Creo que me puede aportar y ayudar mucho", valoró.

El último en ser presentado fue el úñtimo en llegar, Mawuli Mensah, que explicó lo inesperado de su fichaje. "Se hizo todo a última hora. Me enteré del interés del Zaragoza el último día", dijo con sinceridad. El ex del Betis se definió como "un jugador muy dinámico que quiere ayudar al equipo y hacerlo con goles. Me siento cómodo en el doble pivote o más adelante. Para Mawuli, estar en el conjunto aragonés es "una gran oportunidad" para asentarse en el fútbol profesional. "Llevaba pensando un tiempo que necesitaba dar un salto así"", aseguró.