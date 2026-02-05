'Pichu' Atienza, excompañero de El Yamiq en el Real Zaragoza: "El tío era un imán, va a ayudar mucho"

La llegada de Jawad El Yamiq al Real Zaragoza ha sorprendido a todos. También a Francisco Javier Pichu Atienza, con el que el marroquí compartió vestuario y el centro de la zaga de aquel equipo que se quedó a las puertas del ascenso a Primera División en la temporada 2019-2020, marcada por la irrupción de aquella pandemia que lo detuvo y cambió todo. También a un Zaragoza que pasó de ir de cabeza hacia Primera a naufragar para iniciar un calvario que alcanza ahora su punto más álgido.

Atienza y El Yamiq formaron la pareja de centrales del Real Zaragoza en diez de los doce encuentros que el marroquí disputó con el equipo aragonés, en el que fue indiscutible desde que llegó cedido desde el Genoa. 27 años tenía entonces el central, que ahora está a punto de cumplir 34 y que regresa a tierras aragonesas con una misión bien distinta a aquella. «Me sorprendió cuando leí que volvía y a la vez me agradó mucho porque creo que va a ayudar mucho al Zaragoza. Desde luego, durante los meses que estuvo en su anterior etapa, su increíble rendimiento nos sorprendió a todos porque la realidad es que no lo conocíamos. Seguro que la gente estará muy ilusionada con su vuelta», expone Atienza, ahora apurando su carrera, a sus 37 años, en La Nucía.

Confía el cordobés en que su excompañero sea, otra vez, clave. Como lo fue en aquel Zaragoza en el que, con ambos en el centro de la defensa, sumó tres victorias y dos empates antes de que el virus lo paralizara todo. «No lo he seguido mucho y no sé cómo estará, pero es un tío fuerte físicamente y eso seguro que seguirá siendo así. Además, acumula mucha experiencia con su selección, con la que ha logrado cosas importantes en los últimos años y estoy convencido de que se va a notar mucho», incide.

"Se notaba cuando estaba y también cuando faltaba. Va bien por arriba, es rápido, fuerte y juega bien"

Desde luego, el regreso de El Yamiq ha sido la noticia mejor acogida por la afición en un mercado invernal marcado por la extrema necesidad de un Zaragoza al que se le empieza a agotar el tiempo para aferrarse a la vida. «Cuesta salir de ahí, aunque creo que el Zaragoza cuenta con buenos centrales, pero una dinámica negativa provoca que los jugadores parezcan peores de lo que son. El caso es que el Zaragoza está donde está y había que hacer algo, y creo que El Yamiq, por su experiencia y por lo que conoce el club y la ciudad, va a ayudar».

Recuerda Atienza al marroquí como «un muy buen compañero que se sumó muy rápido a la dinámica del equipo y encajó muy bien en el vestuario». En el campo, la impresión fue aún mejor. «Es un tío muy completo. Va muy bien por arriba, es rápido, fuerte y tiene buen trato de balón. Suma en muchos aspectos», afirma el andaluz, que añade, en este sentido, que «parecía un imán el tío, le iban todos los balones. Por algo sería. Y es que siempre estaba bien colocado y derrochaba intensidad. Se notaba mucho cuando estaba y también cuando no estaba, se le echaba en falta».

Más le vale al Zaragoza que El Yamiq y el resto de incorporaciones contribuyan a cambiar las cosas porque la situación es crítica, con el equipo a cinco puntos de la permanencia y sin margen de error. «No lo hay no, y es una situación complicada. Mis amigos me decían, cuando estaba a nueve puntos de la salvación, que se iba a salvar, y yo les respondía que ojalá porque me gustaría que así fuera, pero no puede fallar más. Tiene que repetir aquello que hizo pero mantener luego esa dinámica. Porque tienes que ganar tú y que los demás no sumen mucho, por lo que el margen de error ya es nulo». En todo caso, se aferra a la esperanza. «Hay posibilidades reales de sacarlo y con estos refuerzos seguro que va a mejorar», reitera.