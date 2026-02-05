Txema Indias: "El 1 de enero, 5 de los 6 fichajes hubieran sido imposibles de traer, había que esperar al final e ir al límite"

Txema Indias defensió su gestión del mercado de invierno, que se saldó con seis incorporaciones, cuatro de ellas en las últimas 48 horas, y tres salidas, a las que hay que sumar la de Paulino, con la baja por lesión de larga duración. Justificó la espera para conseguir jugadores mejores, explicó la incorporación al final de un centrocampista y también achacó la tardanza a la necesidad de salidas y la falta de fichas.

Pero sobre todo, lo principal, incidió mucho en la decisión de haber esperado tanto para firmar por la búsqueda de jugadores a priori mejores que los que podría haber fichado al comienzo del mercado: "El 1 de enero, seguramente de los seis, cinco hubieran sido imposibles. Como El Yamiq, o esperas al final, al límite, o es imposible traerlo. Merece mucho la pena en este caso y creo que muchos estamos de acuerdo en haber aguantado para haberlo traído", dijo poniendo de ejemplo el fichaje del central marroquí. Eso sí, reconoció que "si estos mismos jugadores hubieran podido ser firmados el día 1 lo hubiera hecho". Pero no estaba la puerta abierta.

"No soy un caprichoso por esperar al final, intento traer a los mejores jugadores posibles" Txema Indias — Director deportivo del Real Zaragoza

De hecho, recalcó que "no soy un caprichoso de esperar hasta el final, intento traer a los mejores jugadores posibles". Además, negó que si hubieran llegado refuerzos antes, especialmente en defensa, la situación deportiva fuese mucho mejor: "¿Tendríamos cuatro puntos más? No lo sabremos, pero sí teníamos claros los objetivos, dónde teníamos el foco y los nombres y apellidos de los jugadores".

Por qué se esperó para cada fichaje

El director deportivo reconoció que ha tenido que lidiar con muchas dificultades en el mercado de invierno en cuanto a fichas, lesiones y circunstancias de los clubs de origen de los futbolistas firmados.

El último en llegar fue Mawuli, un medio, y tanto el jugador en su presentación como el dirigente reconocieron que fue cosa de ultimísima hora. "Hubo que esperar al domingo-lunes a las pruebas médicas (de Guti, Toni Moya y Keidi Bare). Tuvimos la desgracia de tener tres lesionados en una misma posición y la suerte de que pasase en pleno mercado, así que tuve que reaccionar rápido", confesó.

Indias, sobre por qué no se firmó antes a El Yamiq pese a que el ofrecimiento llegó 15 días antes: "Tenía contrato con su club y no llegó a un acuerdo hasta el lunes a las seis de la tarde"

Pero también comentó que, de no ser por las lesiones, no hubiera llegado ningún centrocampista de carácter más creativo ya que hay 'overbooking' en la medular y era prioritario reforzar otros puestos más importantes. Afirmó que "las lesiones nos hicieron cambiar un poco el paso", y enumeró todos los medios que tiene el Real Zaragoza. Los tres lesionados (Guti, Toni Moya y Keidi Bare), "la aparición de Saidu, que está siendo brutal", y también Paul y Francho. "Acumulábamos ahí un número de jugadores y no tenemos fichas para cubrir otras", zanjó.

Sobre Juan Larios, una vez se cayó su fichaje por otro club, el problema fueron "las cesiones internacionales que tenía el Southampton" y que retrasaron su incorporación. Y de la más ilusionante para la afición, El Yamiq, la explicación de Txema es muy sencilla pese a que el jugador reconoció que el ofrecimiento llegó hacía 15 días: "Tenía contrato y llega a un acuerdo con su club el mismo lunes a las seis de la tarde, así que antes era imposible firmarlo".

A ello hay que sumar toda la problemática de las fichas disponibles y del límite salarial. "Teníamos una ficha libre (antes de las salidas de Bazdar, Kosa y Pau Sans) y nuestro límite salarial estaba por debajo y el club tuvo que trabajar para mejorarlo y en tener fichas libres".

Larios, Cumic, El Yamiq, Txema Indias, Agada, Mawuli y Rober, este jueves durante la presentación de los seis fichajes invernales del Real Zaragoza. / Pablo Ibáñez

Y de las salidas de Bazdar, Kosa y Pau Sans, resaltó que "estaban incómodos y no tenían sitio en el equipo, así que hemos intentado cambiar energías nuevas por otras que estaban más agotadas"

No le preocupa su puesto

El director deportivo recalcó que está preocupado por la realidad deportiva del Real Zaragoza, pero no por su puesto. "Llevo unos días sin dormir porque es una situación muy agónica y en lo último que pienso en el Txema Indias. A mí lo que me importa es sacar al Real Zaragoza de esta situación y Txema Indias es secundario, lo que pase mañana conmigo es lo menos importante ahora mismo. Sigo intentando dar el máximo y traer a los mejores jugadores posibles", explicó.

Y el tiempo dirá si son los mejores o no, pero sí que dejó muy claro que "los seis que han venido quieren estar con nosotros", lo cual valoró muy positivamente ya que, aunque el Real Zaragoza "es muy llamativo para los jugadores" por su historia, "estamos en una situación compleja a nivel clasificatorio".