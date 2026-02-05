Txema Indias da su versión del misterio de la ficha de Álex Gomes: "Cogió a un representante y no ha firmado"

Txema Indias explicó su versión sobre el misterio de la ficha de Álex Gomes. El Real Zaragoza ejecutó a mediados de diciembre la opción unilateral para renovar su contrato ante su irrupción y con el objetivo de elevar de 1 a 10 su cláusula de rescisión, pero al final del mercado continuó con ficha de la cantera, en concreto del División de Honor Juvenil pese a que ya es jugador a todos los efectos del primer equipo.

El director deportivo comentó, "de la forma más cristalina posible", lo que ha sucedido para que siga con ficha del juvenil. Contó que Gomes no tenía representante, así que habló el club con su madre y con su hermano y que, pese a que no tenía agente, "nos transmiten que están buscando a una persona de confianza", pero Txema asegura que "el club debe dar pasos adelante" para blindarle, si bien si llegaba a diez partidos con el primer equipo (que está a punto de lograr) se le renovaba automáticamente.

"El club podía ejecutar esa opción (la de renovación con ficha del primer equipo) y en cuanto vimos cómo era el chico y la progresión que podía tener nos sentamos con la familia y comentamos que la íbamos a ejercer", dijo. Entonces "pasa incluso al vestuario del primer equipo y es uno más" y en enero, cuando se abre el periodo para tramitar fichas, "el club le comunica a la familia que se ejecutaba la licencia federativa".

Entonces, según Indias, "coge a un representante y le mandamos la licencia para que la firme, para poder inscribirle en el primer equipo, y no hemos tenido contestación y, por tanto, si no firma no podemos inscribirlo", zanjó.

Sin embargo, desde el entorno se asegura que al no haber sido esa ejecución con todas sus consecuencias pues el contrato que prevalece es el anterior, con una cláusula de un millón de euros. Y en esa polémica no se puede descartar ningún final ahora mismo, tampoco con abogados de por medio.

El zaguero, tenía, o tiene según la versión, un vínculo firmado con la entidad hasta 2028 que corresponde al contrato habitual que sellan los jugadores que pasan a esa categoría. Lo rubricó en el verano de 2024 de cuatro años más tres opcionales unilaterales, hasta 2031 en el caso máximo, por parte del club para pasar al primer equipo, con tres primeros cursos de juvenil y un cuarto y último de sénior, con el plazo máximo hasta 2028 de decidir la SAD si activaba esa opción unilateral por tres temporadas en el primer equipo, algo que la entidad hizo en diciembre.