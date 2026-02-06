Aitor Mañas, el tren que dejó pasar el Real Zaragoza derriba la puerta en el Alavés

Aitor Mañas firmó un gran partido el miércoles en la eliminatoria de cuartos que el Deportivo Alavés perdió en Mendizorroza ante la Real Sociedad por 2-3 y con protagonismo del delantero madrileño, que dio la asistencia del primer gol a Abde Rebbach y fue clave en la generación de penalti del segundo, sobre Otto y transformado por Toni Martínez, siendo titular en el equipo del Chacho Coudet, que está contando mucho con el delantero hasta el año pasado en las filas del Deportivo Aragón. Lo ha citado en las últimas ocho citas ligueras, saliendo desde el banquillo en cuatro de ellas (Osasuna, Oviedo, Villarreal y Atlético) y jugando otros cuatro partidos del torneo copero, tres de ellos de titular.

Con Mariano Díaz sin contar para Coudet, Mañas ha sido alternativa en el Alavés a Boyé y Toni Martínez, en un equipo al que ahora ha llegado en enero otro punta, Diabate. El ariete, máximo goleador las dos últimas campañas en el Deportivo Aragón, con 21 goles en total, y que debutó con Víctor Fernández en Copa, siendo el encargado de lanzar, y fallar, el penalti decisivo de la tanda ante el Granada, además de participar en muchos entrenamientos con el propio Víctor y con Gabi, firmó en julio por el Alavés por tres años, con el primero de ellos del filial, el presente (ha jugado en 11 partidos, con tres tantos y no es convocado desde el 14 de diciembre por estar con los mayores), y dos más del primer equipo vasco. Sin embargo, ha adelantado los plazos y Mañas, de 23 años cumplidos el 5 de enero, ahora está participando mucho con el Alavés, dejando claro su nivel y también la fallida apuesta zaragocista en un ariete que llegó al conjunto blanquillo desde los juveniles del Celta, si bien su formación fue en la cantera del Real Madrid.

Y es que el Zaragoza tenía hasta el 1 de junio pasado para prorrogar de forma automática por dos años más el vínculo del delantero madrileño, que habría firmado como jugador del primer equipo hasta 2027 (aunque después hubiera podido salir cedido) si alguien del club aragonés hubiera tomado esa decisión. Sin embargo, el Zaragoza estaba en ese momento sin director deportivo, ya que Juan Carlos Cordero fue cesado a mediados de marzo y Txema Indias, al que se esperó varios meses, arribó a principios de junio. El Alavés no tardó nada en llegar a un acuerdo con Mañas y, cuando el Zaragoza anunció a finales de ese mes que Mañas no iba a seguir, ya tenía pactada esa llegada al conjunto babazorro.

"En el Zaragoza tuve esas oportunidades de trabajar con el primer equipo, lástima que solo pudiera ser en Copa y no haber debutado en Liga. Ese estreno ante el Granada fue un poco agridulce por la eliminación y el penalti fallado, pero con el paso del tiempo he valorado mejor lo que significó. Nunca imaginé de pequeño que podría conseguir debutar en un histórico como es este club, por lo que solo puedo estar satisfecho también", señaló Aitor Mañas a este diario en una entrevista a principios de julio, sin entrar en demasía en la no ejecución de su continuidad: "En esas cosas no me quiero meter mucho, aunque en ese momento no había un director deportivo, ya que el actual llegó después. No sé si eso tuvo que ver o no, simplemente no la ejecutaron y ya está"