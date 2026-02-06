Beñat San José, entrenador del Eibar, elogia al Real Zaragoza: "Es un equipo que me gusta y se ma movido muy bien en el mercado"

Beñat San José, entrenador del Eibar, rival este sábado del Real Zaragoza, elogió a Rubén Sellés y al equipo aragonés pese a su situación en la clasificación: "Es un equipo que me gusta. El entrenador le ha dado un aire personal. Podrá estar ahí atrás clasificatoriamente, pero le veo un juego en el que se ve que tienen muchos automatismos trabajados".

Además, considera que "en este mercado de invierno se ha movido muy bien", con jugadores "que son de un alto nivel y hay otros que igual no son tan conocidos en esta Liga, con lo que son un poco más incógnita". "Como entrenador rival, siempre tengo esa duda a la hora de hacer el análisis: ¿qué jugador jugará? ¿En qué posición lo hará? Por lo que nuestro análisis ha tenido que ser más global e individual, a su vez", valoró.

Sobre la posible tensión que pueda haber en Zaragoza por estar en descenso y si eso puede jugar a favor del Eibar, San José no quiso entrar en polémicas: "Nosotros vamos a lo nuestro. Están en una situación que no es fácil, pero nosotros somos los que menos hemos puntuado de visitante en esta Liga. Entonces, los primeros que tenemos que hacer autocrítica y exigir que saquemos este partido para adelante somos nosotros. De visitante no hemos estado a la altura de las circunstancias en cuanto a puntos. Más allá de cómo esté el Real Zaragoza, al que respetamos en la actualidad y también por su historia, lo primero es fijarnos en nosotros", dijo.

Advirtió sin embargo de que en cuanto a juego y resultados los armeros están en "uno de los mejores momentos" de la temporada.

"En la primera vuelta- dijo al respecto- también ha habido momentos buenos, aunque en resultados y puntos no tan buenos. Ahora el equipo está en una forma óptima y tenemos que seguir para adelante. Estamos con mucha ambición. Estamos jugando de una manera muy constante. Creo que el equilibrio diario durante lo que llevamos de temporada está siendo clave".

Tras su grave lesión, la pasada semana Mada marcó el gol que dio los tres puntos al Eibar. "Es una satisfacción muy grande verle marcar gol", dijo San José sobre este jugador, tras lo cual subrayó que "dar continuidad a chicos jóvenes es importante" aunque "hay que saber cuándo".

"Mada es un jugador con un carácter y una mentalidad muy buena, positiva y ganadora, de mucha escucha y mejora, y es un jugador completo -aseguró-. Se juntan muchas cosas en Mada para ser optimistas de cara a su presente y futuro. Está con continuidad de minutos y rendimiento, y tener un jugador de sus características y de la cantera es muy bueno para el club".

Por último San José señaló que podrá contar con todos sus jugadores, pues están todos "muy bien". "Corpas no podrá estar disponible con cinco tarjetas amarillas, pero los demás sí, y sin ningún tipo de molestia. Es una buena noticia", finalizó.