El impacto inmediato de los seis fichajes del Real Zaragoza y el segundo 'efecto Sellés'

Rubén Sellés llegó al banquillo del Real Zaragoza después de aquel 0-5 contra la Cultural Leonesa en el que quedaron sepultadas las ilusiones de Emilio Larraz el día que tocaba, por fin, el banquillo del primer equipo tras una carrera muy meritoria en el tercer y cuarto escalón del fútbol español. Era tan grande la tormenta que al entrenador valenciano no se le empezó a despejar el horizonte hasta después de tres jornadas. En las tres primeras perdió.

Fue a partir de esa cuarta cuando su intervencionismo comenzó a traducirse en buenos resultados. Antes ya se habían visto brotes verdes aunque sin el necesario acompañamiento de las victorias. El Real Zaragoza ganó de manera consecutiva al Huesca, al Eibar y al Leganés. Luego empató en La Rosaleda con el Málaga y construyó una buena racha que le permitió albergar nuevas esperanzas de permanencia.

A partir de ahí, mucha irregularidad, solo una victoria (la fabulosa de Santander que pareció anunciar un nuevo tiempo que nunca llegó) y tantas derrotas como empates: tres. En definitiva, poco rendimiento numérico y más problemas en la clasificación. El Real Zaragoza llegó a estar a nueve puntos de la permanencia, se colocó a tres, a tiro de salir de este agujero negro, y ahora ha vuelto a distanciarse a cinco.

Todo ello resume perfectamente la etapa de algo más de tres meses de Sellés en el banquillo: un golpe fuerte para empezar, una reacción muy consistente con argumentos futbolísticos, un periodo de irregularidad con un punto álgido (el triunfo ante el Racing) y una nueva depresión con los frustrantes empates en el Ibercaja Estadio ante la Real Sociedad B y el Castellón y la preocupante derrota de Albacete.

El Real Zaragoza está metido ahora mismo en ese nuevo agujero. Para salir de él, Sellés tendrá que volver a reinventarse y a demostrar lo que ya demostró en noviembre: que hay entrenador, que su capacidad táctica y psicológica para influir en el equipo siguen siendo importantes, tanto como para revertir otra tendencia negativa como ya hizo en una ocasión.

Para ello, el técnico valenciano contará con seis nuevos fichajes, alguno de alta alcurnia como El Yamiq, con quien la defensa debería ganar en seguridad y poderío. El resto, la camada de El Yamiq, tendrá que rendir en máximos y exprimir sus virtudes para tapar las carencias existentes: Agada, goles y correr al espacio-; Cumic, velocidad y desborde; Mawuli, fuerza en el centro del campo; Rober, creatividad y pase y Larios, profundidad por la banda izquierda. Como recordó Txema Indias en la presentación a seis, todos han querido estar aquí. Y eso tiene su valor en la situación que atraviesa el Real Zaragoza.

De los seis se espera que aporten energía nueva, piernas frescas y el alma limpia. El director deportivo los firmó cuando pudo firmarlos, no cuando hubiera querido ficharlos. La temporada de Indias está siendo tan tormentosa como la del club al que representa. Ya desde el verano, Indias vive entre desvelos, a cada mes que ha pasado cada vez más profundos. En este mercado ha tenido que firmar a media docena de futbolistas, algunos por voluntad propia, yendo a por esos perfiles desde el principio, y otros por pura necesidad ante la acumulación de lesiones por la mala calidad física de la plantilla.

Sea como fuere y por lo que fuere, Sellés tiene a su disposición seis piezas más para volver a encajar un puzzle que se le ha desordenado de nuevo en las últimas tres jornadas. El técnico tendrá que volver a poner en el punto adecuado a su equipo para completar el mayor milagro de todos estos años: alcanzar la permanencia y seguir en Segunda.