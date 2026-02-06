Gerardo Piris: “Agada va a sorprender a todos con su aportación al Real Zaragoza”

Gerardo Piris, de la agencia Wasserman, fue el hombre clave en la llegada de Kervin Arriaga en enero de 2025 y lo ha sido ahora con Willy Agada, el futbolista más desconocido de los seis que han llegado al Zaragoza y que, como el medio hondureño, nunca había pisado la Liga española antes de arribar al club zaragocista

¿Qué cree que puede aportar Willy Agada?

Es un jugador, como ya lo definió Andreu Fontás en su diario, muy fuerte, que va bien al espacio y busca bien posibilidades de peligro y que sobre todo tiene mucho gol, ya que además puede dar asistencias e iniciar acciones de peligro. No es un 9 al uso por lo que se entiende como un delantero tanque pero sí que es un 9 más móvil, más de jugar al espacio, no tanto de área, ya que puede actuar en una línea de tres por detrás del punta, con otro ariete o hasta de extremo ha llegado a jugar, tanto en Israel como en Kansas.

Es el único de los 6 fichajes de este enero que no conoce la Liga ni el fútbol español. El ritmo de juego la MLS no es el de España.

La MLS es también una competición dinámica y rápida, aunque probablemente en España lo es más, ya que una de las cosas que primero me dijo Kervin (Arriaga) al llegar al Zaragoza era que la pelota iba muy rápida. Yo creo que se va a adaptar bien, porque además es muy profesional y se ha hablado mucho con él del sitio al que venía, del modelo de juego y de lo que tenía que venir a aportar y, tanto la dirección deportiva del Zaragoza como nosotros, hemos hecho un trabajo previo muy importante para que se adapte lo más rápido posible.

"Desde el primer momento en que llegamos a un acuerdo con el Zaragoza hace un tiempo ya se puso a trabajar bajo la directrices de Rubén Sellés mientras esperaba un visado, con un programa específico del club para llegar físicamente a tope"

Acaba la temporada el 24 de octubre, cuando jugó su último partido en Real Salt Lake, está libre desde el 1 de enero y llama la atención que tardara tanto en llegar. Eso puede despertar dudas en el tema físico para coger el ritmo.

Lo primero es que aunque la temporada para ellos acabe en octubre mantienen un plan de entrenamiento con el club, porque los futbolistas allí no tienen contrato con sus equipos sino con la MLS, que no se quiere arriesgar a que si llegan a otro club de esa Liga el 1 de enero vayan sin entrenar. Y además desde el primer momento en que llegamos a un acuerdo con el Zaragoza hace un tiempo ya se puso a trabajar bajo las directrices de Rubén Sellés mientras esperaba un visado, con un programa específico del club para llegar físicamente a tope y de hecho en el primer partido ya fue convocado, eso es que el míster vio que en ese apartado estaba bien.

El convencimiento es que Agada puede ayudar mucho a este Zaragoza, ¿no?

Sí, desde luego que sí, yo creo que va a sorprender a todos con su aportación. En todos los clubs que ha estado a sus aficiones se las ha ganado con trabajo, goles y asistencias. Siempre deja un buen recuerdo allá donde ha estado.

Su contrato es hasta junio, pero la idea es estar más tiempo.

Por supuesto que sí, el primer objetivo sabemos cuál es y una vez la situación esté solventada estando fuera del descenso se hablará de más cosas. El objetivo ahora es a presente y el futuro ya se verá.

Su caso recuerda al de Arriaga, tampoco conocía la Segunda española, había estado en Honduras, su país, en la MLS y en Serbia pero no había jugado aquí. Y su rendimiento fue capital el año pasado desde que vino en enero.

A mí no me sorprendió esa aportación y, si recuerda, llegó del Partizan, entrenó pocos días y a jugar. Y en Serbia pasó lo mismo unos meses antes cuando fichó desde la MLS. Creo que por el perfil de jugador, tanto Willy como Kervin están acostumbrados a esto.

"Kervin estaba muy a gusto allí, buena prueba de ello es que por ejemplo en el partido ante el Castellón estuvo visitando a sus compañeros Nosotros con el Zaragoza quedamos muy agradecidos por el paso, pero el club decidió no hacer efectiva esa opción por un tema económico"

En el zaragocismo escoció que Kervin Arriaga no se quedara cuando había una opción de compra con el Partizan apalabrada y hasta reducida en el coste.

Kervin estaba muy a gusto allí, buena prueba de ello es que por ejemplo en el partido ante el Castellón estuvo visitando a sus compañeros. Ese acuerdo entre clubs no nos corresponde a nosotros, pero creemos que sí existía claro está. Nosotros con el Zaragoza quedamos muy agradecidos por el paso, pero el club decidió no hacer efectiva esa opción por un tema económico. El salario y la situación de un jugador así suponían meter al club en una situación sensible. No creo que el Zaragoza se tirara hacia atrás con Kervin, pero sí que cuando evaluaron la situación vieron que ese perfil no era para ellos.

No le parece pues un error…

No, de verdad que no fue un error. Para mí, no. Se trató de tomar una decisión en base a unos parámetros económicos y ya está.

"A toro pasado, pues se puede entender ese enfado de la gente si el Levante hubiera traspasado a Arriaga por una cifra mucho más elevada que la opción de compra que tenía el Zaragoza. Habría escocido, claro, pero es muy complicado predecir eso a futuro cuando decides no afrontar la operación en junio"

En el Levante lo ha hecho bien, incluso se habló este enero de un traspaso millonario al Genoa que todavía soliviantó más al zaragocismo por no entender la ejecución de esa opción.

El Genoa estuvo ahí, hubo conversaciones entre clubs y no se dio. A toro pasado, pues se puede entender ese enfado de la gente si el Levante hubiera traspasado a Arriaga por una cifra mucho más elevada que la opción de compra que tenía el Zaragoza. Habría escocido, claro, pero es muy complicado predecir eso a futuro cuando decides no afrontar la operación en junio. Creo que Kervin habría sido un baluarte importante, estuvo seis meses y lo hizo muy bien, pero son situaciones de mercado y de fútbol que se dan y que no creo que lo sucedido después sea culpa del Zaragoza porque no había ningún plan de futuro ya que también eran conscientes del futbolista que tenían.

¿Qué le parece la revolución de este enero, con seis fichajes? ¿Tiene el pálpito de que va a servir para lograr esa permanencia?

Yo creo que sí. Esta Segunda está muy igualada salvo cuatro equipos y tres victorias te hacen pegar un salto. Desde que ha llegado Rubén Sellés y salvo esa derrota en Albacete el equipo está compitiendo muy bien, sacando buenos puntos y mi percepción es que el Zaragoza se salva seguro.