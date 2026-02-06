Insua, Bakis y Dani Gómez, tres bajas más y un gran problema en el 9 que mira a Cuenca

El último entrenamiento del Real Zaragoza ha confirmado las bajas de Pablo Insua, al margen toda la semana por unas molestias que le hicieron retirarse del partido ante el Albacete, Dani Gómez, que tiene un dolor lumbar que le ha hecho quedarse fuera desde el jueves (en semanas anteriores y con el mercado abierto sufrió procesos víricos antes de los partidos ante Castellón y Albacete, aunque fue citado en ambos) y ha abierto una nueva ausencia con Sinan Bakis, uno de los pocos que no se habían lesionado en esta temporada y que sufre molestias en el aductor y, a falta del parte médico oficial, tiene una pequeña rotura en la zona, que le dejaría entre dos y tres semanas fuera. Ninguno de los tres ha estado en el entrenamiento de este viernes, el último antes de jugar este sábado ante el Eibar.

Rubén Sellés dijo de Dani Gómez en rueda de prensa que "ha tenido una serie de molestias durante esta semana que le han impedido entrenar con normalidad", de Bakis que "ha sido a última hora" y de Insua que "estamos pendientes de pruebas pero no creo que esté disponible tampoco".

Esas tres bajas se unen a las de Guti (rodilla y unos dos meses fuera), Keidi Bare (sóleo, no menos de cuatro semanas) Kodro (isquio y tres semanas), Toni Moya (edema ódeo en la tibia y más difícil de predecir en su vuelta) y Pomares, sobre el que el club aún no ha emitido un parte medico sobre sus molestias en la cadera, aunque no es una dolencia menor y ya fue baja en Albacete por este motivo. Sellés recupera, eso sí, a Cuenca y Tasende, tras sus sanciones, Radovanovic y Soberón, que llegan justos tras sus lesiones en el esternón y en el sóleo, y a cuatro fichajes que se estrenarán en la convocatoria, El Yamiq, Cumic, Larios y Mawuli Mensah. "Radovanovic ha entrenado ya y quedamos pendientes de tomar la decisión en el último momento, puede ser que entre en la convocatoria", aseguró el técnico.

Así, el Zaragoza, con 8 bajas y sin contar la federativa de Paulino por lesión de larga duración, tiene sobre todo el gran interrogante este sábado ante el Eibar en su ataque, aunque Sellés a buen seguro hará un buen número de cambios en el equipo, con el más que probable debut de inicio de El Yamiq, mientras que Cumic también pude ser de la partida de inicio, igual que Rober González, otro de los fichajes, mantenerse en el once en la plaza que ya tuvo en el Carlos Belmonte. Sin embargo, con tres bajas arriba (Bakis, Dani Gómez y Kodro), la gran duda está en el 9.

Agada y el ritmo de competición

Willy Agada, que estuvo citado ante el Albacete y no jugó, llegó al Zaragoza con un plan específico anterior al anuncio de su fichaje el 26 de enero, ya que estaba sellada su llegada un tiempo antes, pero lleva sin jugar desde el 24 de octubre. Ha arribado bien de forma, pero es pronto para verlo en el once, algo que Sellés ya dejó claro en la rueda de prensa ("venía de casi tres meses parado y de estar sin equipo, pero el resto viene listo y si lo decido pueden iniciar todos"), mientras que Soberón ha acumulado tres partidos de baja, el primero de ellos ante el Sanse sancionado, aunque ya tenía molestias en el sóleo y los dos siguientes por esa elongación.

Esta semana ha entrenado con el grupo desde el miércoles y llega muy justo, demasiado. En otras circunstancias sería el favorito para ese 9 ante el Eibar, una posición en la que Sellés le utilizó mucho a su llegada, y con Guti de mediapunta, sin mucho resultado. "¿Soberón? Es una opción que no sería nada descabellada. Tenemos varias opciones, como jugar con dos arriba, con un falso 9…”, dijo Sellés en la rueda de prensa, aunque todo apunta a que no se le forzará y que Marcos Cuenca, que tuvo un leve proceso vírico esta semana, sería el jugador más adelantado en el frente zaragocista, con Rober por detrás y posiblemente Cumic y Valery en las bandas.

Mientras, del filial han estado en la sesión el meta Obón, Pinilla, Terrer y Barrachina y algunos de ellos, o probablemente los cuatro, estarán en la citación ante el Eibar.