Jair Amador y otra ración en el Eibar de las pesadillas en el mercado que vivió en el Real Zaragoza

Tras cinco temporadas (2020-25) y 155 partidos en el Real Zaragoza regresa Jair a la capital aragonesa con el Eibar, con un rol muy secundario en el conjunto armero, por lo que no será titular para enfrentarse al que fue su equipo hasta mayo pasado y donde dio un nivel alto en esos cinco cursos, y tras haber revivido en enero sus peores pesadillas en el mercado. Como en el Zaragoza le sucedió en el verano de 2024 y en enero pasado le ha ocurrido en el Eibar, una ventana de pesadilla que ha acabado en la permanencia en el club cuando todo estaba predestinado a su salida.

Ha sido hasta peor lo vivido en el Eibar, que le abrió la puerta a principios de enero tras jugar en esta temporada solo 5 partidos en Liga y uno en Copa. El futbolista iba a rescindir su contrato en Ipurua, donde tiene hasta junio y un año opcional de fácil consecución (hasta un segundo posee también) aunque ahora ya mucho más difícil por lo poco que está jugando, para marcharse al Huesca, con el que cerró de forma absoluta un contrato hasta 2027. El Eibar condicionó su salida a lograr el fichaje del lateral Bruno Langa tras la marcha de Buta para que Arbilla recuperara su sitio en el eje. Sin embargo, no pudo cerrar la entidad armera la cesión del defensa del Almería, que estaba en el Pafos y que sobre la bocina del mercado se marchó al Estrela Amadora luso.

Jair celebra la victoria la temporada pasada ante el Mirandés, donde marcó un gol decisivo. / JAIME GALINDO

"No ha sido problema nuestro la no llegada de Jair. Han sido problemas que han surgido por el camino y al final se dio la posibilidad de fichar a Joaquín y se tomó la decisión. Si hubiera venido, nosotros estábamos felices y contentos con su llegada", dijo este jueves Ángel Martín González, director deportivo del Huesca para explicar esa opción caída.

Y es que el Huesca, donde la llegada del exzaragocista en su segunda etapa allí se daba más que por hecha, se hartó de esperar, fichó a finales de enero a Joaquín Fernández y la no salida de Pulido no le obligó a reforzar más la zaga. No salió Jair, que hasta hizo la mudanza con su mujer y sus hijos para regresar ellos sin el futbolista a su vivienda de la capital aragonesa en este enero y que finalmente se quedó en el Eibar, donde tuvo minutos desde el banquillo ante el Sporting. Va a jugar poco estos meses el central de ascendencia caboverdiana, porque Beñat San José ha demostrado tener más confianza en Marco Moreno, Arambarri, la polivalencia de Nolaskoain o el citado Arbilla que en el exzaragocista, para el que la situación vivida en este enero no es nueva.

El central, en julio pasado en su presentación con el Eibar. / SD EIBAR

En el verano de 2024, Víctor lo puso en la rampa de salida y ahí estuvo toda la pretemporada y en el inicio de curso porque el Zaragoza tardó mucho en esos refuerzos en defensa (Lekovic ni llegó) y Cordero al final no abrió la puerta para su despedida, con ofertas del Almere City en la Eredivisie, el Burgos o el Levante, además de en Rumanía (Dinamo de Bucarest) o Grecia (Iraklis) al acabar esa ventana de fichajes. No pudo irse y tampoco en enero, cuando Ramírez no contaba en demasía con él y tenía una propuesta ya acordada y pactada con el Levante hasta 2026 y que al final vio como el cuadro granota, que subió ese curso, se cansó de esperar y apostó por Ignasi Miquel. El Zaragoza, eso sí, no fichó a ningún central para que su aportación fuera vital en la permanencia, sobre todo con Gabi de entrenador.

El regreso de Adu

No es Jair el único exzaragocista en el Eibar, ya que Adu Ares estuvo en la temporada pasada en el Zaragoza, entonces cedido por el Athletic y ahora en propiedad del conjunto armero, por el que firmó 5 años, hasta 2030, tras rescindir del conjunto vasco. Está teniendo más presencia que Jair ni mucho menos es protagonista (10 encuentros de Liga, solo 4 de inicio), aunque los problemas físicos no le han ayudado en absoluto. Estuvo un mes y medio de baja tras ser operado a mediados de octubre en la rodilla para extraer un cuerpo articular de la misma y se perdió los tres primeros partidos de este 2026 por una quemadura tras un accidente doméstico, mientras que en los dos últimos no ha jugado y se ha quedado en el banquillo, lo que puede cambiar hoy por la sanción de Corpas en la banda derecha armera, aunque tiene más opciones de jugar Magunazelaia que él.