Rubén Sellés: “Si pierdo mucho probablemente habrá un cambio de entrenador, pero no puedo permitir que mi equipo no juegue a nada”

El mismo mensaje que dio Rubén Sellés en caliente tras la derrota en Albacete lo enfatizó, recalcó y machacó en frío en la previa del trascendental partido de este sábado contra el Eibar en casa. Lo del Carlos Belmonte no se puede volver a repetir. Se lo dejó muy claro a los jugadores en privado y al zaragocismo en público otra vez.

El técnico aseguró que, “no aquí, en todas partes”, porque es la tónica habitual en el fútbol, “si pierdo mucho habrá probablemente un cambio de entrenador, pero lo que no puedo permitir es que mi equipo esté desdibujado y que no juegue a nada”, dijo. De hecho, recordó que “incluso en nuestro peor día habíamos sido competitivos”, así que ante el Eibar quiere “ir a tope en todas y no esperar a no cometer errores, que si se hacen sean por realizar cosas y no por el miedo de a ver qué pasa”. Es decir, un Zaragoza proactivo y que lleve la batuta.

Otro de los enfados de Albacete fue la línea defensiva, que no estuvo colocada donde quería Sellés, lo que abrió el equipo y ahí el conjunto manchego fue un puñal: “Puedo decidir dónde la pongo, pero luego tienen que interpretarla ellos. Yo no he decidido poner esa línea tan retrasada en Albacete y los jugadores lo saben porque se lo he dicho. Nuestra idea es jugar como un equipo compacto y no podemos estar tan abiertos como el otro día ni tan poco coordinados”, explicó.

"Las llegadas me obligan a ser más yo que nunca, porque creo que nos benefician enormemente en cuanto a la manera en que queremos hacer las cosas" Rubén Sellés — Entrenador del Real Zaragoza

Sobre cómo reaccionó el equipo a su dura rueda de prensa de Albacete, en cuanto a los entrenamientos ningún problema (“han sido óptimos y han entrenado tan bien como han podido y con intensidad”), y si a alguien no le gustaron sus palabras, “ya sabe que lo único que tiene que hacer es no oírlo porque la realidad es esa”. “Todos somos responsables, yo el primero, y no sé si han reaccionado bien o no y no me importa mucho”, valoró antes de volver a recalcar el mensaje: “Lo que no podemos hacer es ir a Albacete y andar con medias tintas. Podemos ganar o perder, pero no desdibujarnos y no ser competitivos”.

Además, también negó (de hecho, con mucha extrañeza) que hubiera relajación, especialmente tras la victoria contra el Racing de Santander, como si alguien pensara que estaba hecha ya la permanencia: “No creo que se hablara de relajación ni pensar que todo estaba hecho, no tengo esa sensación y de hecho no la he transmitido nunca y por parte del vestuario tampoco. Si alguien se ha manifestado en eso está muy equivocado”, comentó.

Muchas dudas en el once

Donde fue mucho más enigmático fue en las dudas del once inicial. Sellés tiene que reconstruir un once sin cinco habituales titulares (Toni Moya, Guti, Keidi Bare, Insua y Kodro) y cuenta con cuatro jugadores nuevos, a los que hay que sumar Rober y Agada. Tiene obligaciones de tocar el once y muchas variantes para elegir.

Primera incógnita, la delantera, aunque Sellés dijo “tener muy claro” lo que va a hacer. Dejó caer que Agada no será titular, ya que “venía parado de dos meses y medio y no entrenar en equipo, pero el resto viene listo y si yo lo decido pueden iniciar todos”. Así que el foco, sin Bakis, Dani Gómez ni Kodro y con Agada a medio gas se traslada a Soberón: “Podemos incluir a dos arriba, un falso 9 o realizar otras situaciones. Mario ha estado entrando durante la semana y cuando llegamos era el delantero centro titular, entonces sería una opción nada descabellada y que el equipo conocería”.

Ahora bien, con una sonrisa picarona, también ironizó (o no), con que Francho sea el falso 9: “Tiene una cualidad, entre otras muchas, que es lo que yo denomino un jugador universal. Entiende el juego y aporta desde la posición que le toque. En la alineación veréis si va por dentro, por fuera o no va”, explicó.

Por último, no quiso entrar a valorar el mercado de fichajes, ya que “lo analizaremos el 30 de junio, cuando haya acabado la temporada, ya que hablar de ello ahora es filosofar y no estamos para perder el tiempo”, pero sí que fue muy contundente Sellés en una idea: tiene más armas, son de su gusto y se tiene que notar. “Esto me obliga a ser más yo que nunca y al modelo que yo quiero jugar, porque creo que las llegadas nos benefician enormemente en cuanto a la manera en que queremos hacer las cosas. Me da más herramientas para lo que yo quiero que sea el Real Zaragoza y poder volver a esa senda que hemos perdido en las últimas semanas”.

Aunque sí que habló sobre Juan Larios, el fichaje que más conoce por haber coincidido en el Southampton: “Desde el principio di el ok y cuando le llamé para explicarle qué hacemos y cómo fue más fácil porque tenemos una relación desde hace muchos años. Él sabe lo que quiero pero tendrá que competir y ganárselo como cualquier otro”, resaltó.