Aguirregabiria, jugador del Real Zaragoza: "Estamos en buena dinámica"

Los jugadores de fútbol están tan acostumbrados a responder con obviedades que muchas veces no se dan cuenta ni de lo que dicen. Eso es lo que le ha pasado a Martín Aguirregabiria, jugador del Real Zaragoza, que aseguró que el equipo aragonés está "en buena dinámica". "Solo nos queda ganar", añadió. Ver para creer.

Sobre el encuentro ante los vascos, el lateral dijo que "el equipo ha dado la cara, ha sido muy competitivo y ha jugado muy intenso. Hemos ido a por los tres puntos, pero no ha podido ser. Hemos hecho méritos para ganar". Aguirregabiria se escudó en que la Segunda División es "muy igualada y competida".

El zaragocista cree que los recién llegados van a ayudar para conseguir el objetivo de la salvación. "Todo el que ha venido es para aportar. Tenemos que ir entrenando", aseguró Martín.