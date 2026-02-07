Bazdar, refuerzo estelar del Jagiellonia: el ariete cedido por el Real Zaragoza es el único fichaje de enero inscrito en la Conference

El Jagiellonia ha inscrito a Samed Bazdar, cedido por el Real Zaragoza, para la eliminatoria de la Conference League ante la Fiorentina, que se disputará el 19 y el 26 de este mes y para las siguientes rondas llegado el caso en esta competición. Ha tenido que hacer el club polaco, que acabó decimoséptimo en la fase de grupos, una selección entre las 10 opciones que tenía para nuevos inscritos, entre los fichajes de este enero y los que se quedaron sin inscribir al arribar al club sobre la bocina de la ventana estival en la Ekstraklasa, que acabó el 8 de septiembre, mientras que la lista para la Conference la tuvo que dar el 2 de ese mes.

Uno de ellos es el central Andy Pelmard, que no había podido jugar en Europa por este motivo desde septiembre y otro el mediapunta Kamil Józwiak, que llegó al club desde el paro a mediados de ese mes, por lo que el delantero zaragocista es el único de los refuerzos de este enero del Jagiellonia que ha entrado en la lista europea, de la que se han quedado fuera fichajes importantes de este mercado como Matías Nahuel, Guilherme Montóia, Konstantopoulos o Szymt, además de los dos canteranos que han subido al primer equipo. El exzaragocista Vital, incorporado en julio por ese club por medio millón de euros, no se ha movido de esa lista del Jagiellonia y podrá seguir participando en competición europea.

Bazdar, que debutó con el Jagiellonia en la pasada jornada en el tramo final del duelo ante el Widzew Lódz, con victoria por 1-3, ha llegado cedido al club polaco con una opción de compra de dos millones voluntaria para esa entidad y, si la ejecuta, el Zaragoza se quedaría un 20% del pase. Para esa ejecución es importante su escaparate en Europa, ya que además el internacional bosnio también va a jugar la repesca para el Mundial en marzo con su selección.

Duelo con Pau el 14

Bazdar juega hoy con su equipo ante el Motor (17.30 horas, en un duelo que se puede ver en la plataforma GolStadium) y este viernes lo hizo Pau Sans, cedido al KS Cracovia también con opción de compra, en el choque ante el Lechia Gdansk, que acabó con 1-1 y con Pau de nuevo de titular y con 80 minutos. El canterano zaragocista se estrenó con diana ante el Bruk-Bet Termalica el pasado lunes para dar la victoria a su equipo. KS Cracovia y Jagiellonia se medirán el 14 de febrero en la Ekstraklasa en el duelo de zaragocistas en Polonia.