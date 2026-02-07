La contracrónica del Real Zaragoza-Eibar: el intenso carrusel de El Yamiq

Casi seis años después volvía al Real Zaragoza El Yamiq, aquel equipo peleaba por subir y mandó al limbo esa opción tras el parón por el covid. Ahora, la realidad es muy distinta, mucho más prosaica y vulgar y el central marroquí, uno de los seis fichajes de este enero, sin duda el más ilusionante y el de mayor enjundia, como claro quedó en el estreno de este Zaragoza posrevolución invernal, vivió un curso exprés, un carrusel de adaptación, marcando un gol imperial en la portería rival, otro en la propia y acabando expulsado por soltar el brazo con Aleix Garrido en el descuento en un roja del neofútbol donde el árbitro solo apreció el intento de dar el manotazo al rival, ya que el central no le tocó al jugador, que le había agarrado.

En el discurrir de esos tres episodios, El Yamiq fue uno de los zaragocistas más destacados pese a solo llevar dos días de entrenamiento con sus nuevos compañeros, demostrando que el que tuvo, retuvo, dando solidez a la línea, cubriendo los errores de Saidu, sosteniendo por alto al equipo y estando menos fino con el balón de lo esperado, pero dejando claro que su llegada es un salto cualitativo que mejora la débil zaga.

El regreso del defensa tomó un color magnífico en el minuto 25. Los que recordaban a El Yamiq sabían de la potencia de su salto, de lo bien que va de cabeza y Rober le puso un córner con música para que el ímpetu del defensa hiciera el resto, en un impulso que convirtió en diminutos rivales a Nolaskoain y a Arbilla con un cabezazo inapelable que el jugador marroquí celebró con un gesto y con golpes sobre el escudo zaragocista para que quedara clara aquella aseveración que dijo en su regreso de haber venido por la llamada del corazón.

Por entonces, todo parecía idílico para el defensa, sin errores, firme, con despejes acrobáticos como el que hizo a centro de Cubero, en una acción que sirvió de precedente a lo que se viviría en el segundo acto. Al descanso, El Yamiq solo tenía motivos para sonreír en este deseado regreso para el zaragocismo con ese tanto y con la actuación a todos los niveles, mandando en el eje, dando confianza y tranquilidad a sus compañeros y haciendo la raya atrás. Sin embargo, todo se torció después. De nuevo un centro de Cubero al que Sebas Moyano siguió solo con la mirada y El Yamiq confiado en su físico para intentar despejar un balón que iba directo a Guruzeta y que el defensa se metió en su portería para que la actuación del zaragocista ya tuviera ese lunar, del todo involuntario, que niveló fuerzas en el partido.

Noticias relacionadas

En el intenso carrusel que vivió el central la moneda pudo salir cara en un perfecto remate de cabeza de espaldas a una falta botada por Sebas Moyano que se fue desviado por un pelo. Evitó después un gol de Bautista tras el enésimo error de Saidu antes de que el partido se le terminara de estropear en el descuento, cuando Luis Bestard le mostró la roja directa por una acción en la que soltó el brazo, sin llegar a dar a Aleix Garrido, que le había agarrado antes. El central, que pidió perdón a la grada antes de irse, supone la novena roja para un zaragocista en este curso, una auténtica barbaridad y de momento le hace ser baja en León aunque la cartulina parezca muy recurrible pero sí puso punto final al carrusel exprés de El Yamiq.