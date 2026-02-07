Molestia dolorosa de rodilla para Cumic y El Yamiq es baja por sanción en León

En el inmenso parte de lesionados que tiene el Real Zaragoza nada más arrancar la segunda parte pareció aumentar más con Nikola Cumic, que llevaba menos de una semana en el equipo tras llegar sobre la bocina del mercado. El extremo serbio se tuvo que retirar al inicio de la segunda parte, en el minuto 50, tras golpear su rodilla izquierda con Adu Ares y se marchó con una cojera ostensible que hizo saltar las alarmas, siendo ayudado por el médico, Luis García Melchor.

Cumic se retiró con un gran dolor en la rodilla izquierda y es factible que empiece la próxima semana al margen del grupo para ver la evolución de esas molestias en la articulación, aunque la impresión es que no hay lesión y que podrá estar en León e sábado. "Esperemos que sea solo el fruto de no haber competido en las últimas semanas. Tanto con él como Rober sabíamos que estaban para 60 minutos y solo espero fatiga en este caso", dijo primero Sellés nada más acabar el duelo, si bien después en la sala de prensa lo concretó algo más. "Niko ha tenido un golpe en la rodilla y eso le ha producido una rampa. Espero que no sea más", aseveró.

Así, habrá que ver la evolución de la molestia y si fuera necesario hacer pruebas, aunque no lo parece y todo apunta a que podrá jugar ante la Cultural. En ese duelo son bajas seguras los lesionados Guti, Keidi Bare, Toni Moya, Kenan Kodro y Bakis, también lo parece Pomares, puesto que no hay parte médico oficial de su dolor en la cadera, pero no es un problema menor y ya se ha perdido dos partidos, y habrá que ver la evolución del problema lumbar de Dani Gómez y de las molestias de Insua que les han hecho estar fuera ante el Eibar.

Mientras, también es baja segura por el momento El Yamiq por la roja que vio tras intentar dar un manotazo a Aleix Garrido que le había hecho falta. Sin embargo, Sellés ya dejó entrever que la intención del club es recurrir esa cartulina, dudosa a todas luces, y que el central marroquí pueda estar a disposición del entrenador el sábado en el Reino de León (18.30 horas).