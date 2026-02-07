La previa del Real Zaragoza-Eibar. Sobrevivir tras la revolución

Acabado un mercado de enero que trajo una revolución mayor de lo esperado, con seis fichajes, tanto por el parón en la reacción de estas últimas semanas como por las bajas que asolan al Real Zaragoza, el equipo de Rubén Sellés regresa a la competición en el Ibercaja Estadio (18.30 horas, Aragón TV), escenario de muchas más decepciones que alegrías y ante un Eibar en un duelo que si no es a vida o muerte se le parece mucho. Lo hace además tras el desastre en Albacete y después de tres partidos, Sanse, Castellón y el del Carlos Belmonte, donde fue claramente inferior a su rival, sumando solo 2 puntos de nueve en la tabla y viendo como la permanencia se le ha ido a cinco puntos.

Cuatro de esos seis refuerzos (Cumic, El Yamiq, Mawuli y Larios) se estrenarán en una convocatoria este sábado y sobre todo el central marroquí, el verdadero fichaje de este enero, tiene todas las papeletas para jugar de inicio y dar más seguridad en la zaga. Si El Yamiq está al nivel que dio en la 19-20, o al menos se aproxima, el Zaragoza habrá ganado mucho en este enero a la hora de encontrar una seguridad defensiva que ha brillado por su ausencia en este curso. Ya estuvieron ante el Albacete Rober y Agada y el primero hasta de titular, algo que apunta a repetir en casa.

Los fichajes llegan para eso, para aportar desde el inicio. Mucho más a mitad de temporada y con un Zaragoza cuyo parte de bajas (Guti, Toni Moya, Keidi Bare, Kodro, Pomares) asusta al más pintado, teniendo en cuenta que Insua, Dani Gómez y Bakis también arrastran diferentes problemas físicos y elevan hasta ocho las bajas. La del turco es por cierto la enésima lesión muscular de la temporada y eso que era de los pocos jugadores que no las habían tenido. Menos mal que el cambio en los servicios médicos y del césped en la Ciudad deportiva iba a solucionar el problema de las lesiones...

Bagaje insuficiente

Hace mucho tiempo que los partidos tienen aroma de final para este Zaragoza, pero ese olor aumenta conforme el calendario va desgranando su fechas y el equipo de un Sellés sigue sin salir del pozo. Fue, eso sí, ratificado de forma muy explícita el jueves por el director deportivo, Txema Indias, aunque vuelve a estar en el foco porque se le ha caído la apuesta en las tres últimas citas y porque los números globales no dan para abandonar el descenso (16 puntos de 42), el tiempo se va acabando y tiene urgencias claras de victoria, algo que logra muy pocas veces últimamente (un triunfo en 8 partidos suma).

El duelo ante el Eibar, que respira tras el último botín ante el Sporting y que tiene 9 puntos de ventaja con el Zaragoza y 6 con el descenso, es de ganar o ganar para los zaragocistas, que no vencen delante de su gente desde el 30 de noviembre, cuando lo hicieron ante el Leganés, con dos derrotas (Cádiz y Las Palmas) y dos empates afortunados (Castellón y Sanse) en el camino. Para salir del pozo, ser fuertes en casa es más que una necesidad y el Zaragoza está a años luz de serlo.

El once, por las bajas que dejó Albacete, por los fichajes y por la pura necesidad, apunta a un buen número de novedades. El Yamiq parece seguro en el eje, quizá acompañado por Tachi y Tasende vuelve tras su sanción al flanco izquierdo (Cuenca también regresa tras castigo). Saidu (o el propio Tachi si el ghanés sigue de central) pasaría así a la medular.

Cuenca, probable 9 de urgencia

La llegada de Cumic puede devolver a Francho a la zona media y en ataque la duda es inmensa, repleta de problemas, con Soberón recién recuperado en el sóleo, Agada sin ritmo para jugar de inicio y Dani Gómez, Kodro y Bakis de baja, Marcos Cuenca bien puede ser la referencia, con Rober González por detrás y Cumic y Valery en las alas.

Con ese panorama llega el Zaragoza en su vuelta a casa, donde su balance es de 10 puntos de 36 y dos triunfos en 12 citas ante su gente, aunque al menos el Eibar, de los pocos equipos que no han fichado en enero, es un dolor a domicilio. El cuadro armero es claramente bipolar, el mejor en Ipurua, donde el Zaragoza de Sellés le ganó en inferioridad, y el peor cuando coge la maleta, ya que no conoce el triunfo lejos de su estadio, con solo 4 empates en 11 citas.

Esperemos que mantenga la estadística en el Ibercaja Estadio, donde ya han ganado 6 equipos. Que lo hiciera un Eibar sin Corpas sancionado y con dos zaragocistas Adu Ares (que puede ser su relevo, aunque apunta más a Magunazelaia) y Jair Amador de rol muy secundario, sería un golpe durísimo para un Zaragoza que se juega en los próximos cuatro partidos (Cultural, Andorra y Burgos además del de hoy) salir de verdad del pozo en el que lleva metido todo el curso, con 22 de las 24 jornadas en descenso. El momento pues es ahora y la revolución, liderada por El Yamiq, se presenta como la espoleta para ello, para sobrevivir en Segunda.

Alineaciones probables

Real Zaragoza: Andrada; Aguirregabiria, Tachi, El Yamiq, Tasende; Saidu, Francho; Cumic, Valery, Rober González, Marcos Cuenca.

SD Eibar: Magunagoitia, Cubero, Nolaskoain, Marco Moreno, Arbilla, Sergio Álvarez, Olaetxea, Magunazelaia, Madariaga, Guruzeta y Martón.

Árbitro: Luis Bestard (Comité Balear).

Estadio: Ibercaja Estadio.

Hora: 18.30. Aragón TV