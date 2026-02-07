El Real Zaragoza confirma la rotura muscular de Bakis y Sellés cita a los 25 disponibles y a los 6 fichajes de enero

El Real Zaragoza ha confirmado este mediodía la información adelantada por este diario y Sinan Bakis sufre "una leve lesión muscular a nivel de su aductor izquierdo", una pequeña rotura muscular que le va a tener de baja unas dos o tres semanas, más tres que dos, por lo que además del duelo ante el Eibar se pierde los que medirán al conjunto zaragocista con el Andorra y la Cultural. Sellés ha citado a 25 jugadores, todos los disponibles, incluidos los futbolistas de Aragón Terrer, Pinilla, Barrachina y el meta Obón, además de a todos los fichajes de este enero, los seis refuerzos.

Rober, que ya jugó de titular en Albacete, y Agada, sin ritmo competitivo todavía, repiten lista y son novedades Cumic, Larios, Mawuli y El Yamiq, además de que regresan tras sus lesiones Radovanovic y Soberón y tras sus sanciones Marcos Cuenca y Tasende.

Lista de 255 convovados ante el Eibar, / REAL ZARAGOZA

El Zaragoza tiene para este partido hasta ocho bajas por lesión, ya que están fuera Kenan Kodro, Keidi Bare, Toni Moya y Guti, todos con varias semanas por delante para volver, Pomares, por el que sigue sin haber parte médico por sus molestias de cadera, aunque no es una dolencia menor, Dani Gómez, con un proceso lumbar, Insua, también con molestias, en este caso sin especificar por el Zaragoza, y el propio Bakis. Los cuatro fichajes de última hora, Soberón, Tasende, Cuenca y Radovanovic son las novedades, aunque Sellés dará dos descartes antes del choque.

La del turco es la enésima lesión muscular en los últimos meses en el Zaragoza, dolencias que han aumentado desde la llegada de Sellés al banquillo. Bakis era uno de los pocos jugadores que no habían caído lesionados en este curso y el jueves en el entrenamiento sufrió esa rotura en el aductor. Esa proliferación de jugadores en la enfermería fue un factor clave para aumentar la cesta de la compra en los refuerzos en enero, donde fueron hasta seis fichajes, todos en la lista y con El Yamiq, Rober, Cumic y hasta Larios con serias opciones de ser titulares este sábado contra el Eibar.