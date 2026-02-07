Rober pone la clase en el agridulce debut de El Yamiq. Las puntuaciones del Real Zaragoza-Eibar

EL MEJOR

Rober

Lúcido |6| De los pocos que entendieron el partido. Lo hizo fácil. Buen pie.

Andrada | 6 |

Solvente. Evitó un gol de Martón y poco más. Vendido en el gol en propia puerta.

Aguirregabiria | 3|

Lento. Ha vuelto mucho más lento de lo que se fue, algo habitual en este equipo.

Saidu | 1 |

Desconocido. Tenía que pasar. No es central, pero solo juega de eso. Fatal.

El Yamiq | 6 |

Fijo. Marcó diferencias nada más llegar (no era difícil), pero la roja era absurda.

Larios | 5 |

Tímido. No cometió errores graves, pero tampoco aportó mucho en ataque.

Mawuli | 6 |

Útil. No era fácil, pero lo hizo fácil. Tiene cosas interesantes. Bien.

Tachi | 5 |

Descolocado. Fue pivote por obra y gracia de Sellés y no lo hizo mal. Tampoco bien.

Francho | 4 |

Mareado. Especie de mediapunta, luego interior. Ni está bien ni le hacen favor.

Cumic |4 |

Irrelevante. Se marchó lesionado. Antes, trabajo y poco más.

Cuenca | 5 |

Aislado. Hizo lo que pudo en punta. Volvió a tener una clara ocasión que no marcó.

Moyano (3). Despistado.

Paul (5). Flojo.

Soberón (5). Desafortunado.

Agada (4). Aislado.

Radovanovic (4). Torpe.