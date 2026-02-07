Rober pone la clase en el agridulce debut de El Yamiq. Las puntuaciones del Real Zaragoza-Eibar
Otro mal partido del conjunto aragonés en el peor momento
EL MEJOR
Rober
Lúcido |6| De los pocos que entendieron el partido. Lo hizo fácil. Buen pie.
Andrada | 6 |
Solvente. Evitó un gol de Martón y poco más. Vendido en el gol en propia puerta.
Aguirregabiria | 3|
Lento. Ha vuelto mucho más lento de lo que se fue, algo habitual en este equipo.
Saidu | 1 |
Desconocido. Tenía que pasar. No es central, pero solo juega de eso. Fatal.
El Yamiq | 6 |
Fijo. Marcó diferencias nada más llegar (no era difícil), pero la roja era absurda.
Larios | 5 |
Tímido. No cometió errores graves, pero tampoco aportó mucho en ataque.
Mawuli | 6 |
Útil. No era fácil, pero lo hizo fácil. Tiene cosas interesantes. Bien.
Tachi | 5 |
Descolocado. Fue pivote por obra y gracia de Sellés y no lo hizo mal. Tampoco bien.
Francho | 4 |
Mareado. Especie de mediapunta, luego interior. Ni está bien ni le hacen favor.
Cumic |4 |
Irrelevante. Se marchó lesionado. Antes, trabajo y poco más.
Cuenca | 5 |
Aislado. Hizo lo que pudo en punta. Volvió a tener una clara ocasión que no marcó.
Moyano (3). Despistado.
Paul (5). Flojo.
Soberón (5). Desafortunado.
Agada (4). Aislado.
Radovanovic (4). Torpe.
