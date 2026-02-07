Rubén Sellés, entrenador del Real Zaragoza: "Hemos hecho el partido que queríamos hacer"

El Real Zaragoza sigue sin ganar y ya van cinco partidos consecutivos sin hacerlo, algo que había provocado, sumada a la pésima imagen que había dejado el equipo en sus últimos choques, un cambio en el discurso de su entrenador, Rubén Sellés. El valenciano, se había mostrado muy crítico y visiblemente enfadado con sus jugadores, pero, a pesar de que no fueron capaces de superar al Eibar, el técnico volvió a su mensaje habitual (y algo caducado) en el que valoró la competitividad que mostraron los suyos en el Ibercaja Estadio.

«Es un hecho que no hemos ganado, pero hemos hecho el partido que queríamos hacer. El equipo ha respondido a lo que queríamos», aseguró de primeras Sellés en la rueda de prensa posterior al partido. Estamos decepcionados porque lo hemos tenido ahí. Hemos competido y hemos generado ocasiones claras. Teníamos a un buen rival delante y lo hemos controlado. Tenemos esa expresión de que hemos recuperado sensaciones después de Albacete», analizó el técnico.

Los fichajes

Rubén Sellés dejó claro en el primer día tras el cierre del mercado invernal que los seis refuerzos que han llegado a la capital aragonesa van a ser muy importantes para él. El entrenador del Real Zaragoza se mostró satisfecho con el debut de sus nuevos futbolistas. «Me quedo con la valentía, intensidad y ganas de aportar de los nuevos», subrayó. Uno de ellos, Yawad El Yamiq, fue el gran protagonista el día en el que se volvía a enfundar la camiseta blanquilla. «El gol a balón parado ha sido imperial. La acción del gol en propia ha sido un centro lateral que nos están penalizando mucho», explicó un Sellés que no quiso mojarse demasiado sobre la polémica acción que le costó a El Yamiq la expulsión. Algo que le impedirá jugar en León la semana que viene a no ser que el Real Zaragoza recurra esa segunsa tarjeta amarilla, situación que el valenciano no descartó. «No puedo opinar porque no he visto la repetición, pero en directo el gesto no me ha parecido mucho. Si observamos que no ha sido justa o que podemos hacer algo, lo haremos».

En un día de muchas novedades, una de las más llamativas fue la inclusión de Tachi en el medio del campo, el debut de Mawuli y la posición adelantada de Francho como enganche. «Queríamos un centro del campo sólido y cambiar la dinámica tras las lesiones. Tachi ha aportado posicionamiento en el centro y liberar a Mawuli. La valoración es buena. El centro del campo nos ha permitido ser fuertes en muchos momentos del partido», analizó Sellés.

Otra de sus decisiones, ya habitual, es la de colocar a Saidu en el centro de la zaga, algo que no funcionó. «La posición de Saidu se debe a intentar defender más lejos de la portería y hacer salidas con balón, aunque hoy no ha estado acertado, porque es un jugador habilidoso en esas conducciones», acabó el entrenador del Real Zaragoza.