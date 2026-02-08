El Real Zaragoza es un dolor continuo en su enfermería. Sebas Moyano es el único jugador de campo 'superviviente'

Han caído en el Real Zaragoza desde que empezó el año 2026 Sinan Bakis, con una rotura en el aductor, Toni Moya, con un edema en la tibia, Soberón, con una elongación en el sóleo, y Kenan Kodro, con una lesión en el bíceps femoral. Cuatro de los cinco jugadores de campo que llegaron al parón sin lesiones ya las han vivido, para que ya solo quede Sebas Moyano como el único futbolista de campo del Real Zaragoza de los que inició la temporada que no ha tenido que parar un partido por una lesión.

Al extremo cordobés se le pueden añadir los dos arqueros, Adrián y Andrada, en una enfermería zaragocitsa repleta toda la temporada y ahora mucho más que eso. Hasta ocho fueron las bajas en el duelo frente al Eibar por lesión, sin contar ahí ya a Paulino, sin ficha federativa y en ese partido cayó Cumic, uno de los recién llegados este enero, que de momento sufre un doloroso golpe en la rodilla que Sellés atribuyó también a la fatiga muscular. Además, el incremento de las dolencias musculares (sin contar ahí sobrecargas y contracturas) desde la llegada del valenciano es terrible. Con nueve lesiones, reconocidas, quede claro, desde entonces.

Cambio de servicios médicos

El Zaragoza cambió de servicios médicos en julio, relevando a Ireneo de los Mártires y con Luis García Melchor como cabeza visible junto a Arthrosport, un equipo médico especializado en la prevención y tratamiento de lesiones, además de transformar casi por completo el cuadro de fisios, renovar los campos de la Ciudad Deportiva y querer dar una imagen de modernidad en ese apartado que se ha quedado en eso... en imagen. El Zaragoza está viviendo más lesiones que nunca en esta temporada. Tantas que hasta cambiaron el paso en el mercado de enero obligando a más fichajes de los esperados.

Kenan Kodro, Keidi Bare, Guti, Toni Moya, Pomares, Insua, Dani Gómez, Bakis y el recién llegado Cumic integran ahora la enfermería zaragocista, sin contar a Paulino ya de baja federativa por su lesión de rodilla

Ahora mismo, están de baja Kenan Kodro, con una lesión en el isquiotibial, Keidi Bare, en el sóleo, Guti, tras lesionarse en el ligameto lateral interno de la rodilla izquierda, y Toni Moya, con un edema en la tibia. Eso, oficialmente. Insua se perdió el duelo ante el Eibar por unas molestias que le impidieron terminar el choque en Albacete, Pomares está de baja por unas lesión en la cadera que no es ni mucho menos menor y que le ha dejado dos choques fuera.

Dani Gómez no estuvo el sábado por unas molestias lumbares y Bakis cayó el jueves con una pequeña rotura en el aductor. Por no hablar de Paulino, que ha dejado su ficha después de que una lesión en noviembre en el ligamento lateral externo de su rodilla con edema óseo que tenía un periodo de baja de algo más de un mes haya acabado en una artroscopia en enero que le vaya a llevar sin jugar hasta mayo.

Sellés: "La explicación es multifactorial. Intentamos controlar desde los entrenamientos, la dureza de los campos... Ha habido muchas lesiones por contacto. Debemos entrenar y ser competitivos, sin pasarnos con la carga"

"La explicación es multifactorial. Podríamos hablar de muchos elementos. Intentamos controlar desde los entrenamientos, la dureza de los campos... Ha habido muchas lesiones por contacto. Debemos entrenar y ser competitivos, sin pasarnos con la carga", dijo Sellés el viernes, que le faltó por reconocer el exceso de cargas físicas y de añadir en las causas el déficit de calidad física de muchos jugadores, algunos con un historial en sus equipos anteriores muy plagado de molestias.

Lo que es preocupantes es que desde que llegó a finales de octubre ha vivido un incremento claro de lesiones musculares. A saber: Tachi (sóleo), Radovanovic (aductor), Cuenca (isquio), Paul (aductor), Aguirregabiria (isquio), Kenan Kodro (isquio), Soberón (sóleo), Keidi Bare (sóleo) y Bakis (aductor).

Juan Sebastián y Francho, los primeros

En esta extensa nómina solo se incluyen lesiones propiamente dichas, no bajas por fiebre (Valery y Cuenca) o la apendicitis de Keidi Bare. La lista de la nutrida enfermería zaragocista la inauguró Juan Sebastián con un plan específico en las dos primeras semanas de trabajo por las molestias tras la operación de menisco sufrida la temporada pasada en su cesión al Alcorcón. Francho también en el arranque de la preparación se perdió algo más de una semana por una contractura en el sóleo y no jugó frente al Cádiz y el Burgos, perdiéndose sus primeros partidos de Liga de la temporada, por unas molestias en la rodilla, y Bazdar sufrió otra contractura en el bíceps femoral en verano y unas molestias en el aductor antes del choque ante el Eibar que le hicieron ser baja en Ipurua.

Kosa fue el primer lesionado de importancia, con una rotura en el menisco externo de la rodilla que le hizo ser baja casi 3 meses, a lo que se añadieron las molestias sin explicación oficial antes de irse al Kosice en enero. Tachi sufrió una rotura en el cuádriceps ante el Nástic el 6 de agosto y se perdió las 4 jornadas iniciales y otra lesión muscular, esta en el sóleo, ante el Sporting, dejándose en el camino otros cuatro encuentros más, mientras que Keidi Bare sufrió un esguince leve de rodilla en ese choque amistoso en Tarragona y eso le impidió no jugar en los tres primeros choques.

Tasende sufrió en la segunda jornada, ante el Andorra, un edema en la meseta tibial y estuvo tres jornadas fuera y con un esguince de tobillo se quedó sin jugar ante la Mutilvera en Copa y frente al Deportivo, mientras que Paulino es el de más largo historial en lo que va de curso en las lesiones: una contractura en el isquio izquierdo en septiembre, se rompió ese músculo en octubre y se perdió cuatro partidos y la mencionada lesión de rodilla.

A Radovanovic, que no pudo completar los primeros partidos al llegar muy justo físicamente, un golpe en la cabeza ante el Valladolid le dejó fuera contra el Albacete y una rotura en el aductor en Gijón le hizo ser baja en dos jornadas de Liga y un partido de Copa, además de que una fisura de costilla, no admitida por el club y reconocida por otras fuentes, ante el Cádiz acabó por derivar en una fractura de esternó diagnósticada a mediados de enero y de la que regresó ante el Eibar. Mientras que el tobillo ha sido el punto débil de Saidu, que se ha perdido, en dos diferentes tandas, cinco partidos.

Keidi Bare, Paulino, Pomares, Tachi , Radovanovic... El 'premio' al que más lesiones ha sufrido y de diferente lugar está muy disputado

Un fuerte golpe en el glúteo, con hemorragia incluida, dejó sin jugar a Pomares ante el Córdoba y el Almería, además del mencionado problema de cadera actual que le ha hecho no estar disponible en los dos últimos duelos. Guti no viajó a Ceuta por unas molestias en su rodilla derecha, de la que se lesionó ante el Albacete hace ocho días para que le queden unos dos meses de baja, mientras que Valery se perdió el duelo ante el Valladolid por una sobrecarga, el de Mutilva en Copa por una elongación y el de Granada por molestias en el talón, por las que jugó infiltrado ante el Huesca. Insua, por su parte, se tuvo que retirar en el minuto 18 en Ipurua con lo que parecía una rotura en el gemelo y se quedó en una contractura leve y pudo jugar en el siguiente choque, ante el Leganés, pero ahora el central está de baja ahora por unas molestias no focalizadas oficialmente que surgieron en el Carlos Belmonte. Además, Dani Gómez fue baja en ese choque ante el Eibar por un doloroso golpe en el pie y ahora por la espalda.

Restan Paul Akouokou, lesionado con una rotura leve en el aductor justo después de cumplir sanción por romper el monitor del VAR, y que se perdió los dos primeros partidos de 2026 por una molestias en el sesamoideo, en la planta del pie, y Marcos Cuenca, que se lesionó en el isquio izquierdo ante el Deportivo y estuvo de baja cuatro choques ligueros. Aguirregabiria, que cayó ante el Cádiz en el isquio el 13 de diciembre y estuvo de baja mes y medio hasta el duelo ante el Castellón y Pau Sans, que se perdió varios partios de Liga por un edema en la tibia antes de cerrar su salida al KS Cracovia en enero. Y no está incluido en esa larga lista Lucas Terrer, del Aragón y habitual del primer equipo y que se lesionó en Los Ángeles de San Rafael con una rotura en el muslo para sufrir una recaída y quedarse sin jugar tres meses.