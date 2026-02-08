El Real Zaragoza presenta alegaciones por la expulsión de El Yamiq

El Real Zaragoza ha anunciado este domingo que presentará alegaciones al acta arbitral por la expulsión sufrida por Jawad El Yamiq en el descuento del partido disputado el sábado ante el Eibar.

El club aragonés no comparte la redacción del colegiado Luis Bestard Servera cuando se refiere a que decidió mostrar la roja al central "por golpear a un adversario con el brazo, con uso de fuerza excesiva, no estando el balón en juego, siendo una reacción inmediata a una falta recibida". Si el Comité de Disciplina estima las alegaciones del Zaragoza, el defensa podría incluso estar presente en el trascendental encuentro del próximo sábado en León ante la Cultural, rival directo en la lucha por la permanencia.

El Yamiq protagonizó un estreno agridulce en su regreso, seis años después, al Zaragoza, ya que, aunque fue el autor del tanto que adelantaba a los aragoneses, también anotó en propia puerta el del empate del Eibar y, finalmente, fue expulsado tras un braceo con Garrido abocando al su equipo a afrontar en inferioridad numérica los últimos minutos del choque.

Por otra parte, el equipo se ha ejercitado este domingo en una suave sesión compensatoria en la que apenas han participado ocho jugadores: Adrián, Berrar, Juan Sebastián, Tasende, Radovanovic, Agada, Valery y Sebas Moyano.