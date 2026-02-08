Txema Indias quiere al exjefe de 'cazatalentos' del Betis al frente de la cantera del Real Zaragoza

Carlos Jiménez, actual director deportivo del Debreceni (equipo revelación, es tercero, de la Liga húngara) es, en estos momentos, el mejor colocado para hacerse cargo de la dirección de cantera del Real Zaragoza. Al menos, ese es el deseo de Txema Indias, director deportivo del club aragonés, que ya ha iniciado los contactos y la recabación de informes para abordar el regreso a España de Jiménez, que lideró en el Betis la detección de talentos jóvenes hasta junio de 2024, cuando el club verdiblanco, al que había llegado después de seis años en el Málaga (ahí estuvo tres años como Coordinador de Fútbol 7 y otros tantos como director adjunto de la Academia) decidió prescindir de sus servicios como parte de la reestructuración del área. Precisamenre, durante su etapa en el Málaga fue el responsable de retrasar a Huijsen, ahora en el Real Madrid, como central después de haber sido fichado, a los 10 años, del Costa Unida, donde el internacional jugaba como delantero.

El onubense, que ocupaba el puesto de Coordinador de Captación de Fútbol 11, posee la titulación de entrenador nacional UEFA PRO, y fue el principal responsable del equipo de trabajo que descubrió y promocionó en el Betis a futbolistas como Jesús Rodríguez, Assane o Yanis, entre muchos otros. Antes de asumir la oficina de detección de talento, Jiménez diseñó una extensa red de ojeadores por todo el país que provocó un notable crecimiento de las categorías inferiores del Betis.

Ahora, el andaluz disfruta de su primera experiencia al frente de la dirección deportiva de un club, si bien su retorno a España podría producirse en breve si es que acaba siendo el elegido por el Zaragoza para asumir la dirección de cantera, puesto que queda vacante tras la salida de Ramón Lozano, que ha llevado al club a los tribunales. En todo caso, y aunque la opción de Jiménez gana enteros y cada vez cuenta con más fuerza, sobre todo en lo que respecta al deseo de Txema Indias, en el seno del Zaragoza hay varios sectores que defienden la idoneidad de que ese puesto lo asuma una figura aragonesa.

En todo caso, Indias es, de momento, el que se está encargando de evaluar y valorar posibles candidatos. En este sentido, el nombre del andaluz salió a relucir durante las conversaciones mantenidas recientemente entre Zaragoza y Betis para la incorporación de Mawuli, que el sábado debutó con el conjunto aragonés tras su fichaje el último día del mercado invernal procedente del Betis B, que se reserva el 10% de sus derechos de cara a obtener un beneficio económico en una futura venta.