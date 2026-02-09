Ambiente tenso en el Reino en la visita del Real Zaragoza: Pitada, tarjeta roja contra los arbitrajes, enfado y comunicado del club y de las peñas

La Cultural Leonesa mostró tras el partido en Málaga su indignación por el arbitraje del aragonés Alonso de Ena Wolf, por el gol anulado a Diego Collado que significaba el 1-2 en el minuto 79 por una falta muy leve de Maestre a Dotor tras el pase del portero Alfonso Herrero y el ambiente en el duelo ante el Zaragoza del sábado en el Reino de León (18.30 horas) va a estar caldeado.

Se está moviendo en redes sociales que los aficionados de la Cultu acudan al campo con silbatos, con 10.000 en concreto para una “pitada monumental” que empezará antes del pitido inicial del colegiado por “decisiones arbitrales que nos perjudican semana tras semana, falta de respeto hacia nuestro club y criterios incomprensibles del Comité Técnico de Árbitros”. La pitada está convocada durante el calentamiento, al inicio del partido y en el descanso y viene tras el comunicado de la Cultural después del duelo en La Rosaleda

Iniciativa de la Federación de Peñas de la Cultural Leonesa. / SERVICIO ESPECIAL

De momento, esa iniciativa de la pitada solo ha empezar a recabar apoyos, aunque ya está organizada la de la Federación de Peñas de la Cultural, donde se anima a los aficionados que acudan al campo antes a recoger a la entrada del mismo una cartulina roja y mostrarla a la salida de los dos equipos. Además, de la acción de Maestre y el gol anulado a Colado en Málaga, en León están frescos el penalti que se les pitó en Riazor a Mella sobre la bocina y el tanto anulado en la eliminatoria copera frente al Athletic.

“En las últimas jornadas hemos observado con preocupación diversas actuaciones arbitrales que a juicio de la Cultural y Deportiva Leonesa, están influyendo de manera notable en el desarrollo de nuestros encuentros. Resulta especialmente preocupante la falta de coherencia en la aplicación del reglamento según el escenario. Una situación que genera una sensación evidente de trato desigual. Desde el club exigimos el respeto que nos corresponde y solicitamos, simplemente, que las decisiones arbitrales respondan a un criterio justo, equilibrado y consistente”, aseguró la entidad leonesa en la noche del domingo tras el duelo en Málaga.

Cartel de la pitada en el Reino de León que se quiere organizar para este sábado. / SERVICIO ESPECIAL

También la Federación de Peñas de la Cultural ha realizado un comunicado este lunes en el que asegura que “los aficionados ya hemos vivido esta situación anteriormente. Nadie puede olvidar que en nuestro año en Segunda División, un error arbitral clamoroso en Alcorcón acabó siendo determinante, junto a otros factores, en un descenso que marcó la historia reciente de este club”, al que piden que “defienda públicamente a la entidad ante esas actuaciones arbitrales. Que exija explicaciones y garantías para que esta situación no vuelva a repetirse y que traslade de forma visible su malestar ante los organismos competentes”.

Ziganda: "Es verdad que me están poniendo a prueba y tengo que hacer un ejercicio de resiliencia bastante importante. La verdad es que me duele mucho cómo está siendo todo y cómo se está repitiendo todo"

Tras el duelo, el entrenador de la Cultural, Cuco Ziganda, no quiso entrar en polémicas: “No voy a hablar. No tengo que cambiar. Es verdad que me están poniendo a prueba y tengo que hacer un ejercicio de resiliencia bastante importante. La verdad es que me duele mucho cómo está siendo todo y cómo se está repitiendo todo, pero hay que aguantarse. No tengo porqué cambiar mi forma de ser”, aseveró el entrenador del equipo leonés, el peor de las nueve jornadas recientes, donde solo ha sumado 9 puntos con una victoria y seis derrotas, aunque mucho más duro fue el exzaragocista Calero: "Lo he visto por televisión repetido y mi sensación es que es una vergüenza que piten esa falta y de esa forma y que luego no entre el VAR, para mi es incomprensible, pero si digo más al final me meto en un lío", comentó el jugador madrileño, autor del gol que puso en ventaja al equipo leonés en La Rosaleda.