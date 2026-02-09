Buenas noticias con Cumic: no hay lesión y puede llegar al partido ante la Cultural

El paso de las horas con Nikola Cumic ha ido descartando una dolencia grave en la rodilla izquierda del extremo, que se retiró del campo en el duelo frente al Eibar con claros gestos de dolor tras un golpe con Adu Ares. «Esperemos que sea solo el fruto de no haber competido en las últimas semanas. Niko ha tenido un golpe en la rodilla y eso le ha producido una rampa. Espero que no sea más», aseveró Sellés tras el choque en una dolencia que parece que se quedó en un susto y que en todo caso aumentó la sensación de infortunio que vive el Real Zaragoza en los últimos tiempos con una enfermería repleta de integranes.

La previsión en este caso se ha cumplido y el dolor en la zona, muy intenso el sábado, ha ido bajando, por lo que todo apunta a que Cumic empezará la semana este martes al margen, por precaución, pero se irá integrando con el grupo, el miércoles o el jueves para que el serbio, uno de los 6 fichajes de este enero y que debutó ante el conjunto armero, pueda estar también en León. El equipo, tras la jornada de descanso de este lunes regresa a las 11.00 horas al trabajo este martes en la Ciudad Deportiva.

Seis lesionados seguros

Sellés está pendiente de las molestias de Dani Gómez en la zona lumbar, aunque ha habido mejoría y podría estar apto tras ser baja el pasado sábado, mientras que Insua también arrastra problemas musculares desde el duelo en Albacete. Esos dos son los jugadores más factibles de ser recuperados para el sábado, ya que la dolencia en la cadera de Pomares no es menor y apunta a seguir de baja tras dos partidos ya fuera del equipo.

Son ausencias seguras los lesionados Kenan Kodro, Toni Moya, Guti, Keidi Bare y Sinan Bakis, con diferentes problemas físicos, mientras que El Yamiq será sancionado con un partido salvo que el Comité de Disciplina atienda las alegaciones al acta del club por la roja que vio el sábado frente al Eibar.