El exjugador del Real Zaragoza Iván Calero, sobre el gol anulado a la Cultural: "Es incomprensible, pero si digo más me meto en un lío"
El defensa de la Cultural Leonesa, próximo rival del conjunto blanquillo, mostró su indignación ante la decisión tomada por el árbitro aragonés
El defensa de la Cultural Leonesa Iván Calero, exjugador del Real Zaragoza y autor del tanto que adelantó a su equipo ante el Málaga CF (2-1), considera que la acción del gol anulado a Diego Collado por el colegiado aragonés Alonso de Ena Wolf, antes de que el conjunto andaluz remontara el marcador, es inexplicable. "Lo he visto por televisión, repetido, y mi sensación es que es una vergüenza que piten esa falta y de esa forma, y que luego no entre el VAR. Para mí es incomprensible, pero si digo más al final me meto en un lío", comentó el jugador madrileño.
Calero comprende la actitud del técnico, José Ángel Ziganda, de seguir optando por no valorar la actuación arbitral "porque se expone y si lo haces te llevas un premio de vuelta y muchas veces es mejor no hablar", señaló sobre la postura del exentrenador de la SD Huesca. Todo ello, con la curiosidad de ver a un árbitro aragonés al mando de este tipo de partidos, donde los dos equipos de la Comunidad se juegan mucho en lo que haga un rival directo por la salvación.
Para el goleador culturalista, su equipo "compitió bien durante los 90 minutos, como ante el Deportivo, teniendo esa línea de competitividad que durante varias semanas no tuvimos". Del mismo modo, sostuvo que la racha de resultados, con dos puntos de los últimos 24 en juego no es una cuestión de confianza, sino que "solo es una dinámica negativa". En este sentido, Calero ve al vestuario "comprometido y motivado para superar esta situación, porque esta misma temporada ya se hizo algo parecido y solo falta que un resultado refrende todo lo bueno que se está haciendo".
El Real Zaragoza, un rival directo
De cara al siguiente compromiso ante su exequipo, el Real Zaragoza, el futbolista negó calificarlo como una final por la permanencia "porque finales son los últimos cinco o seis partidos, y no se debe tomar como que si no ganas estás muerto, porque no es así y no sería la realidad de la clasificación, por eso hay que tomarlo con tranquilidad y actitud", dijo.
Sobre su capacidad goleadora en las últimas semanas, al actuar más adelantado, Iván Calero recordó su pasado como extremo, tanto en su etapa de formación, como posteriormente también en sus inicios en el fútbol profesional en Segunda División y dice sentirse, "a gusto" en esta nueva posición: "Formando una buena dupla en la derecha con Víctor (García), al ayudarnos en defensa y estando suelto en ataque", resumió.
