Pau Sans y Bazdar, dos cesiones gemelas: así son las condiciones de la salida del canterano al Cracovia

Pau Sans se marchó el pasado 28 de enero, cinco días antes de que acabara el mercado de fichajes, cedido al KS Cracovia en una operación sellada en una cesión con opción de compra voluntaria para el club polaco, que asume la parte del salario hasta junio del delantero de la cantera. El Cracovia, opción que fue la predilecta por el jugador si tenía que salir fuera de España, abona 50.000 euros por el préstamo de Pau y hay fijada una opción de compra de un millón de euros que es aplicable en el caso de que el futbolista llegue a unos parámetros de rendimiento por partidos jugados en estos meses (bastante accesibles de hecho). Si el Cracovia compra su pase, el Real Zaragoza se quedará con un porcentaje de los derechos del jugador, que estaría en torno al 20%.

El ariete de la cantera tuvo opciones para salir a Segunda, al Mirandés, al Andorra, ambas de cesión, o a Las Palmas, con un traspaso a coste cero, pero el Zaragoza no contempló que se marchara a un equipo de la categoría de plata, mucho menos a un rival directo por no bajar, mientras que la entidad zaragocista quería que saliera cedido a Primera RFEF, opción que no contempló el jugador. El Monza, en la Serie B, y sobre todo el Raków, que ofreció medio millón de euros (el Zaragoza pedía un millón), y el Cracovia fueron las vías claras en el extranjero.

Bazdar salió cedido con una opción de dos millones por la que el Zaragoza, en caso de ejecución, se queda el 20% del pase. El Jagiellonia paga 100.000 euros por el préstamo y como con Pau asume el salario que tiene hasta junio

De momento, Pau Sans ha jugado los dos partidos con su nuevo equipo, ante el Bruk-Bet Termalica, donde anotó un gol que supuso la victoria a los 54 minutos de partido, apareciendo en un desmarque en el área para mandar el balón a la red, mientras que ante el Lechia Gdánsk estuvo 80 minutos sobre el césped, partiendo desde la izquierda y sin ver puerta en esta ocasión. Su cesion es del mismo tipo que la de Bazdar al Jagiellonia, aunque con unos parámetros mayores en el caso del internacional bosnio, que como Pau también tiene contrato en el zaragoza hasta 2029.

Bazdar, tras anotar ante el Motor el sábado. / JAGIELLONIA FC

El Jagiellonia, que ha inscrito a Bazdar para la Conference League para ser el único de sus refuerzos invernales (siete contando a los dos canteranos que han subido) que va a poder jugar en Europa, en la eliminatoria ante la Fiorentina, se ha hecho con el balcánico con una cesión con opción de compra por valor de dos millones, también voluntaria y el club polaco paga por el préstamo 100.000 euyros y el Zaragoza se quedará el 20% en el caso de que la ejecute.

Kosa, la cesón distinta

Bazdar ha salido en los dos partidos desde el banquillo, con el Widzew Lodz en los últimos 10 minutos, mientras que ante el Motor lo hizo en la media hora final para marcar el 2-1 en un duelo con una nueva victoria del equipo de Bialystock, que es líder de la Ekstraklasa con 35 puntos, mientras que el Cracovia es quinto, con 31. Este sábado, por cierto, ambos se miden en la Primera polaca, en el Marshal Josef Pilsudski de Cracovia, en un duelo en el que lo previsible es que Pau mantenga su puesto en el once y Bazdar sea titular por primera vez.

La cesión que es diferente a las de Pau Sans y Bazdar es la de Sebastian Kosa, que está teniendo los minutos en el Kosice de la Liga eslovaca que no ha tenido en el Zaragoza (fue titular el sábado en el regreso de la Nike Liga y jugó todo el partido ante el Skalica) y regresó a su país cedido, sin opción de compra y su nuevo club no cubre todo su salario, por lo que regresará en junio y tiene contrato hasta 2028.