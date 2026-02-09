El Real Zaragoza de las mil oportunidades, más jugadores utilizados que nunca

Cinco de los seis fichajes del Real Zaragoza se estrenaron el sábado en el Ibercaja Estadio ante el Eibar, lo hicieron en el once Jawad El Yamiq, Mawuli Mensah, Juan Larios y Nikola Cumic y salió desde el banquillo Agada, mientras que en Albacete debutó Rober González y el canterano Barrachina, que había tenido minutos coperos, los tuvo en el torneo doméstico, para poner el listón zaragocista en nada menos que 37 jugadores utilizados en Liga en esta temporada, a los que había que añadir a Kosa, que solo tuvo espacio en Copa.

El registro es el más alto con diferencia de la actual Segunda, donde ninguno de los 21 competidores se acercan a esa cifra, y también en lo que a futbolistas titulares se refiere, ya que de esos 37 un total de 31 han pisado el equipo de inicio y entre ellos hay futbolistas que ya no están en el aragoza, como Aketxe, que se marchó en agosto al Johor tras jugar dos partidos de titular, o Pau Sans y bazdar, que lo hicieron en este enero, donde Paulino, que había iniciado en cuatro duelos ligueros, recogió la baja federativa.

Así, solo Iván Calero, ya en la Cultural Leonesa, los canteranos Hugo Barrachina, Hugo Pinilla y Lucas Terrer, el recién llegado Agada y Sinan Bakis no han sido titulares en liga en un Zaragoza de mil oportunidades, que está utilizando más futbolistas que nunca, algo que suele ir acompañado de malas dinámicas y unpésimo balance deportivo además de revoluciones invernales buscando una mejora. En esta temporada, el Zaragoza ha tenido ambas.

Hasta el momento, el número más alto de efectivos usados en Liga había llegado en la 15-16 (en esta campaña también llegaron seis refuerzos en enero) y emn la 23-24, ambas con 34 jugadores utilizados, mientras que en el curso pasado, en la Liga 24-25, fueron 31.

Hasta 32 llegaron en la 22-23, también en la 20-21 y en la 19-20. En la 21-22, en la 20-21 y en la 18-19 no pasaron de 30 los utilizados a lo largo de las 42 jornadas. En la 16-17 se alcanzó una cifra más alta (33) durante todo el curso. En los dos primeros años tras el último descenso en 2013 fueron 30 los futbolistas a los que recurrieron en algún momento los entrenadores de turno, lo que subraya el armario sin fondo de la actual campaña.