Fernando López, director general del Real Zaragoza, sobre la expulsión del El Yamiq: "No comprendemos cómo el VAR no fue capaz de avisar"

Una vez más, los árbitros vuelven a ser los más señalados en el mundo del fútbol. El Real Zaragoza, por medio de su director general, Fernando López, ha comunicado su rechazo frente a una de las polémicas vividas el pasado sábado, la expulsión de Jawad El Yamiq en su re-debut con el club blanquillo. El central marroquí vio la roja directa en el minuto 93 tras zafarse de un agarrón del lateral derecho de la SD Éibar, una "decisión arbitral errónea" para los máximos dirigentes del león y así lo han querido expresar.

López explica que, quien fue el fichaje de más renombre en este mercado invernal, "nunca tuvo una conducta violenta ni aplicó una fuerza excesiva" en esta sonada disputa. En un fútbol tan modernizado y con la oportunidad de rectificar este tipo de jugadas en caso de ser necesario, Óliver de la Fuente (árbitro principal de VAR en el encuentro) no llamó al colegiado de campo para anular la roja, a lo que el director general dice que es una decisión "que no comprenden cómo con sus recursos no fue capaz de avisarle".

El Yamiq se lleva las manos a la cabeza durante el partido ante el Eibar. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Existe malestar en el Zaragoza por esta cuestión y dicen estar "molestos" con que El Yamiq se vaya a perder el próximo partido contra la Cultural Leonesa. Desde las oficinas del club, esperan que presentar esta serie de recursos y alegaciones a los órganos competentes sirva para "subsanar esta decisión" y que el zaguero pueda ser alineado este sábado. "No tiene que ver con la situación del equipo, no es ninguna excusa", aclara López, quien dice actuar "en defensa del rigor, la uniformidad de criterios y principios regulatorios" que aplican los árbitros españoles.

Concluye el comunicado llamando a "construir un fútbol mejor" entre todos los componentes de este deporte y asegurando que los de Sellés van a sacar esta situación adelante, es decir, salvar la temporada, se tome la decisión que se tome en este aspecto. Se espera que en las próximas horas o días el Comité de Disciplina decida si El Yamiq verá minutos contra la 'Cultu'.