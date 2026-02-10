El árbitro detenido que fingió ser policía para agredir a una prostituta dirigió tres partidos al Real Zaragoza

Un árbitro asturiano de LaLiga Hypermotion está siendo investigado por un presunto caso de agresión sexual a una prostituta en Gijón, como adelantó en exclusiva La Nueva España, del mismo grupo editorial que El Periódico de Aragón. Fue detenido a finales del mes de enero después de que la afectada presentase la correspondiente denuncia. La mujer, venezolana, disponía del número de teléfono desde el que el investigado había contactado con ella. Gracias a ese hilo los agentes de la Unidad de Familia y Mujer (Ufam) de la comisaría de El Natahoyo pudieron dar con el sospechoso. Luego, según las fuentes consultadas por este periódico, la prostituta le habría reconocido por una fotografía que le mostraron en sede policial.

Al parecer, el colegiado, de 33 años, simulaba ser un agente de policía para mantener relaciones sexuales con la prostituta sin pagar bajo la amenaza de ponerla en problemas ya que la chica residiría de manera irregular en el país.

El hecho de que su arresto no trascendiese motivó que el joven asturiano siguiese con su día a día en el mundo del fútbol. De hecho, apenas unos días después de su detención, dirigió un encuentro de fútbol profesional el primer fin de semana de febrero, un partido que enfrentó al Granada y al Racing de Santander con victoria local. Ahora la RFEF le ha suspendido cautelarmente y apartado, tal y como transmitió en un comunicado oficial.

Este colegiado está en su tercera temporada en la categoría de plata del fútbol español. Al Real Zaragoza le ha pitado en tres ocasiones y en ninguna de ellas ha conseguido el triunfo, si bien su arbitraje fue más que correcto y no se vio envuelto en ninguna acción polémica. De hecho, en ninguno de sus tres partidos.

El primero fue el Eldense - Real Zaragoza de la temporada 23-24, que terminó con 1-1. En aquel partido, Maikel Mesa anotó dese fuera del área tras dejarla de tacón Fran Gámez y empató de cabeza Mario Soberón meses antes de firmar por el Real Zaragoza.

El segundo, el Mirandés - Real Zaragoza de ese mismo curso, con 0-0 al final. Partido plácido y sin acciones polémicas. El último, el estreno de la presente temporada en el Reale Arena ante la Real Sociedad B, que terminó con derrota blanquilla por 1-0. Tampoco fue protagonista e hizo un buen partido en líneas generales.

Tres rojas al Huesca

A la Sociedad Deportiva Huesca le ha dirigido en más ocasiones y en sus encuentros sí que ha habido polémicas, expulsiones y acciones dudosas.

Dirigió en la 23-24 el empate a domicilio ante el Villarreal B (1-1), el triunfo en casa contra el Andorra (2-0) marcado por una tarjeta roja rigurosa en la primera mitad a Diego Alende, y la derrota 0-3 contra el Racing de Santander en El Alcoraz.

En la 24-25, la victoria 1-3 en Granada, el 0-0 contra el Racing de Ferrol en A Malata (con roja a Álex López también muy dudosa) y el Huesca-Racing que terminó 1-3.

Aquel duelo ante los cántabros tuvo de todo. Este colegiado tuvo que acudir al VAR para expulsar a Loureiro por clavar los tacos en el tobillo de un rival y volvió a ser interpelado por el videoarbitraje segundos después para echar a Pulido tras haber hecho el gesto de esposas y robo. Al final, también fue expulsado Hugo Vallejo por segunda amarilla.

Noticias relacionadas

Este curso el recuerdo es infausto también, ya que dirigió las dos goleadas recibidas contra el Deportivo (4-0) y Castellón (4-1), sin incidencia alguna en el resultado.