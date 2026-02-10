Insua, Dani Gómez y Pomares siguen fuera del grupo en el primer entrenamiento de la semana del Real Zaragoza

La primera sesión de entrenamiento de la semana del Real Zaragoza no ha deparado buenas noticias para Rubén Sellés, que, de momento, no recupera efectivos de cara al trascendental encuentro del sábado en León ante la Cultural.

Insua, Dani Gómez, Pomares siguen fuera de grupo y recuperándose de las respectivas dolencias físicas que ya les privó de formar parte de la convcatoria ante el Eibar. En principio, los dos primeros podrían recuperarse a tiempo para jugar el sábado, pero más complicado lo tendrá el lateral, que continúa con dolor en la cadera.

En este sentido, las pruebas médicas a las que ha sido sometido Pomares han descartado una lesión relevante , si bien el futbolista sigue bajo tratamiento con el objetvio de que ese dolor remita.

Cumic, que tampoco ha entrenado, se reincorporará al grupo a lo largo de la semana, como informó este diario. El extremo solo sufre un golpe, muy doloroso eso sí, que ya le obligó a retirarse durante la segunda parte del choque disputado el pasado sábado frente al Eibar.

De este modo, la enfernería sigue abarrotada, con Kodro, Moya, Guti, Keidi Bare y Bakis lesionados. Todos ellos están descartados para la cita clave del fin de semana.