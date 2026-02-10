El Real Zaragoza reduce su esperanza de vida: el dato que refleja la gravedad de su drama

Con 23 puntos en 25 partidos la situación habla por sí sola del momento que vive el Real Zaragoza y su complicada situación en la lucha por eludir el descenso. Con 17 jornadas por delante, las matemáticas teóricas salen sencillas y el equipo de Rubén Sellés necesita ganar nueve de esos partidos para llegar a la frontera que siempre se sitúa de 50 puntos como el listón a superar, si bien muchas veces no hace falta llegar a ella para alcanzar la orilla de la salvación y tampoco tiene pinta de que eso ocurra en este curso. En todo caso, a cinco puntos de una permanencia ahora establecida en los 28 del Valladolid la historia avisa de forma clara de la reducida esperanza de vida zaragocista.

Y es que, con el actual sistema de competición, de 22 equipos en liza y tres puntos por triunfo, en las 28 Ligas precedentes desde la 97-98, los equipos que han llegado a la jornada 25 en descenso y con 23 puntos o menos han acabado en su gran mayoría dando con sus huesos en la tercera categoría del fútbol español, antes la Segunda B y desde 2021 la Primera RFEF. Solo 12 de los 60 que llegaron a estas alturas con tan pocos puntos esquivaron el crudo destino del descenso, el que tiene que eludir el Zaragoza con 51 puntos que restan por ponerse en juego.

El Yamiq se echa las manos a la cabeza en el partido ante el Eibar. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

El Alcorcón, en la 20-21, y que sumaba 23 puntos en estos momentos, es el último ejemplo de esa supervivencia, ya que acabó con 48 y en la decimoséptima plaza para sumar 25 de los últimos 51 en disputa. El curso pasado, cuando la competición pasaba por esta zona, el Racing de Ferrol llevaba 22, el Tenerife, 19 y el Cartagena, 15 y los tres dieron con sus huesos en la Primera RFEF, siendo los tinerfeños los que más se resistieron a ese destino que al final acabó cayendo también en su caso.

A ese precedente alfarero de hace cinco temporadas se le suman cinco más en los que el Zaragoza puede agarrarse. El Logroñés (17 puntos en la 97-98), Eibar (22, en la 98-99), Polideportivo Ejido (20, en la 01-02), Ciudad de Murcia (23, en la 04-05), Xerez (22, en la 07-08), Girona (17) y Huesca (22), ambos en la 11-12, Almería (22, en la 15-16), Nástic de Tarragona (23, en la 16-17), Córdoba (19, en la 17-18) y Extremadura (22, en la 18-19) componen ese escuadrón de salvación para el conjunto zaragocista, espejos en los que mirarse para tener claro que sí se puede alcanzar la orilla cuando la realidad es tan prosaica y terrible como la que se le dibuja al equipo entrenado por Sellés.

Soberón es presionado por dos rivales en el duelo del sábado pasado con el Eibar. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Sin embargo, la pura estadística deja claro que cuando se ha sumado un bagaje tan corto en la puntuación lo normal es acabar bajando. En el 80% de los casos de equipos sucedió ese desenlace cuando arribaron a esta zona de la temporada y el 20% que se salvó necesitó una gran recta final, de no menos de 24 puntos en todos esos casos. Solo en una temporada, en la 13-14, no había equipos con tan escasa puntuación, ya que en aquella Liga el peor a estas alturas era el Castilla con 27.

Y esa salvación implica ganar un buen número de partidos, ocho en teoría, para un equipo que suma solo un triunfo en las últimas nueve citas y que con Sellés ha firmado 17 puntos de 45, con cuatro triunfos, cinco empates y seis derrotas, en las 15 citas ligueras con el valenciano a los mandos, cuando llegó tras la jornada décima y el Zaragoza era colista con 6 puntos después del paso de Gabi en nueve citas, en un comienzo del campeonato desolador, y en la efímera etapa de Emilio Larraz con la derrota contundente ante la Cultural Leonesa, ahora próximo enemigo. Entonces, finales de octubre, el Zaragoza estaba a cinco puntos de la salvación y en esa misma desventaja vive más de tres meses después.