El agravio comparativo de los árbitros con el Real Zaragoza: el más expulsado y el sexto que menos faltas hace

Mientras el Comité de Disciplina hace oídos sordos a las quejas del Real Zaragoza, la indignación por el trato recibido en el club aragonés sigue creciendo. Aunque para nada justifican la lamentable temporada que hasta el momento están perpetrando los blanquillos, cierto es que motivos hay, al menos, para alzar la voz y pedir ciertas explicaciones al estamento arbitral.

Porque aunque no siempre tiene una correlación directa, sorprende, primero, el número de expulsiones que acumula el Zaragoza. Y este dato se hace más flagrante cuando se comprueba que el aragonés es el sexto equipo que menos faltas hace de la categoría de plata. Hasta la jornada número 25, los blanquillos han cometido un total de 317. Solo el Albacete (272), la Cultural Leonesa, el Sporting de Gijón, el Málaga y el Deportivo de la Coruña, han caído en menos infracciones que el Real Zaragoza. En el otro extremo, en el podio de escuadras con mayor número de faltas cometidas se encuentran la Real Sociedad B, líder destacado con 434, el Valladolid (411) y el Mirandés (395).

Los jabatos serían el equipo, junto al Sporting de Gijón, que más expulsiones acumula si no existiera el conjunto aragonés. Seis son las tarjetas rojas que han visto tanto los de Miranda como los asturianos. Por detrás, con cinco, están Las Palmas, el Valladolid, el Castellón y en Granada. Como se puede comprobar, la igualdad reina entre la mayoría de equipos.

Pero es que el Real Zaragoza se sale de esa clasificación con hasta 10 expulsiones en 25 partidos. Con ese número de jugadores que han tenido que abandonar el césped antes de tiempo, los aragoneses ya han superado a los dos equipos que en las dos últimas temporadas acumularon más tarjetas rojas en las 42 jornadas (Granada y Alcorcón, con nueve). Pero es que si sigue con esta proyección, casi una cada dos partidos, el Real Zaragoza va a ser el equipo que, con claridad, más expulsiones va a sufrir en la última década.

La lista

Jawad El Yamiq, en su estreno tras llegar en el mercado invernal, fue el último unirse a una larga lista de futbolistas que encabeza Paul Akouokou. Con dos rojas, es el jugador zaragocista más castigado. El mediocentro se fue antes de tiempo en casa ante el Córdoba (0-1) y en el descanso frente a la Cultural Leonesa (0-5), entonces tras propinar un puñetazo a la pantalla del VAR.

La nómina de expulsados la completan Pomares (Andorra), Juan Sebastián (Cultural), Radovanovic (Huesca), Saidu (Eibar), Marcos Cuenca (Castellón) y Sinan Bakis, que vio la roja una vez concluido el encuentro en Málaga por, según recogió el acta arbitral, insultar a un adversario.