La consejera de la Cultural Leonesa deja entrever que el Cuco se la juega ante el Real Zaragoza: "No hay cheque en blanco"

Natichu Alvarado, consejera delegada de la Cultural y Deportiva Leonesa, próximo rival del Real Zaragoza, mantiene la postura de la entidad a favor del diálogo con el Comité Técnico de Árbitros (CTA), a pesar del comunicado emitido por el club sobre las últimas actuaciones de los colegiados, en especial frente al Málaga (2-1), y descarta que exista "intencionalidad".

Alvarado, que ha comparecido ante los medios en un momento deportivo que considera complicado, ha desvelado que han pedido formalmente al comité arbitral el audio de la conversación entre el colegiado aragonés Alonso de Ena Wolf y el VAR en la jugada del tanto anulado a Diego Collado en el encuentro ante el conjunto andaluz en La Rosaleda.

En el plano deportivo, la consejera delegada de la Cultural Leonesa ha rebajado el tono de trascendencia del encuentro del próximo sábado ante un rival directo por la permanencia, como lo es el Real Zaragoza. Pese a ello, ha calificado el choque como "muy muy importante" ante la situación clasificatoria de ambos equipos.

Sobre el futuro del técnico, José Ángel 'Cuco' Ziganda, ha "contextualizado" la innegable mala racha de resultados, con 2 de los últimos 24 puntos en juego, pero ha insistido en que "en momentos complicados, la toma de decisiones estructurales no tiene sentido". También ha asegurado que el entrenador tiene todo el apoyo del club, pero "eso no supone un cheque en blanco y el foco exclusivo está puesto en el sábado", ha apuntado.