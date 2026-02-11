El enfado de la Cultural con Larios y el Southampton: la carambola que trajo al lateral al Real Zaragoza

No gustó en la Cultural Leonesa la salida de Juan Larios en enero al cortar el Southampton la cesión del ahora lateral izquierdo zaragocista. Hace una semana, en su balance del mercado, el director deportivo, José Manzanera, lo dejó claro: "No nos gustó y estamos molestos con la forma de proceder del Southampton al cortarnos la cesión, porque contábamos con el lateral", aseveró. El club inglés aprovechó una cláusula del contrato del jugador por la que podía romper esa cesión en el mercado invernal si no llegaba a un número determinado de minutos (solo llevaba 650 oficiales) y el sevillano vio bien esa salida de la Cultural.

El argumento era el posible traspaso a un equipo de la Ekstraklasa, uno de los tres que disputan competición europea (Lech, Jagiellonia o Rakow), que al final no se dio para que llegara cedido al Real Zaragoza, a un rival de la Cultural en el último día del mercado. Con ese rival regresa este sábado a la que fue su casa hasta hace nada. "Es un partido muy especial, es verdad que estuve muy poco tiempo en León, pero le cogí mucho cariño a la gente de ese club y a la afición, se comportaron fenomenal conmigo, tengo muchas ganas de verlos, pero en el campo no hay amigos y vamos a intentar ganar", dijo el propio Larios el sábado tras su estreno de zaragocista ante el Eibar.

Larios, en un partido contra el Andorra en Copa en el Reino de León. / CULTURAL LEONESA

Lo cierto es que Larios regresó al Southampton con la idea de ser traspasado a otro equipo porque no se iba a quedar allí y porque la entidad inglesa tenía agotado el cupo de cesiones internacionales. Solo podía salir vendido y había una oferta formal para ello, pero la operación tuvo un giro imprevisto en los últimos días del mercado. El Hellas Verona, donde estaba cedido Armel Bella-Kotchap, compró el pase del central ejecutando la opción por cinco millones de euros, liberó esa cesión internacional y no hubo acuerdo para Larios con el club polaco para que la llamada de Sellés, que lo había entrenado en el Southampton y la apuesta del Zaragoza convencieran a última hora al lateral andaluz, que firmó cedido con opción de compra en verano. En la entidad inglesa tiene contrato hasta 2027.

Larios llegó en verano a la Cultural y fue la apuesta en los primeros partidos de Raúl Llona, pero la llegada de Roger Hinojo para el lateral zurdo, cedido por el Espanyol, y la destitución del entrenador tras seis partidos para que aterrizara Ziganda cambiaron el panorama del ahora zaragocista, porque Hinojo le ganó la partida en el costado zurdo para ser una de las sensaciones de la temporada en León.

"Con Hinojo teníamos un perfil más defensivo y se complementaban ambos. Juan es un jugador muy ofensivo, con buena pierna izquierda tanto para el centro como para asociarse, es muy rápido, tiene su punto fuerte en las conducciones y en la progresión hacia delante. En defensa le cuesta más, porque siempre ha tenido esa idea de ir hacia delante", explicaba a este diario Llona tras la llegada de Larios al Zaragoza el último día del mercado. Lo cierto es que para Ziganda no hubo debate.

Con el Cuco, que llegó en la jornada séptima, no fue titular en Liga, solo apareció en cuatro ocasiones desde el banquillo, y le dio la Copa, con tres partidos en el once para completar un total de 13 encuentros, 10 ligueros, en la Cultural. Sin embargo, el equipo leonés no deseaba su salida porque contaba con el lateral como competidor de Hinojo y como buen relevo llegado el caso. Para relevar a Larios, la Cultural firmó al qatarí Homan El-Amin (el club lo controla Aspire, la academia nacional de ese país), pero cuando el lateral titular se lesionó en Málaga no jugó él sino que lo hizo Satrústegui, un central que llevaba sin hacerlo desde la primera jornada, desde agosto, y que puede ser de nuevo el elegido ante el Zaragoza, ya que Hinojo seguirá de baja.

Larios, una petición expresa de Sellés, ya fue titular ante el Eibar estando Tasende apto para jugar y dejó buena impresión sobre todo en ataque, si bien en defensa sufrió más. El futbolista nacido en Tomares dejó la cantera del Sevilla en 2016 para irse a la del Bacelona y en 2020 al City, a la academia de los citizens, porque Pep Guardiola vio en él condiciones para un lateral de nivel para que en 2022 el Southampton le fichara por siete millones de euros y allí es donde coincidió con Rubén Sellés, que fue entrenador asistente y después primer técnico en la 22-23. En las últimas dos campañas, Larios ha pasado por problemas físicos que redujeron mucho su presencia en la Championship, pero en la actual temporada siempre ha estado a disposición en la Cultural hasta que se cortó su cesión a mediados de enero en una decisión que queda claro no gustó en ese club .